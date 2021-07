Das Stuhlsystem Flex wird erweitert

„Unser Stuhlsystem Flex erfreut sich bei unseren Kunden größter Beliebtheit.“, freut sich Max Kirchner, Gründer und Geschäftsführer der DELIFE GmbH, „Es erreichten uns viele Anfragen, ob wir nicht noch weitere Farben und andere Bezugsstoffe in das Programm aufnehmen könnten und diesem Wunsch kommen wir selbstverständlich nach.“Die neuen Stoffvarianten bieten allen DELIFE Kunden jetzt noch mehr Entscheidungsfreiheit, wenn es um die Zusammenstellung der perfekten Esszimmerstühle geht. Neben echtem und besonders wertvollem Leder in einem klassischen Schwarzton, gibt es jetzt auch anschmiegsamen Samt in den angesagten Farbtönen Rosé, Grün und Blau sowie feine Strukturstoffe in edlem Hellgrau, Anthrazit oder Mint.„Mit den neuen Farben, Stoffen und ganz besonders dem echten Leder können wir unserem Kunden neben der Wahl von Sitzschale und Gestell noch mehr Freiheit ermöglichen und egal, welchen Einrichtungsstil er bevorzugt, der passende Flex Stuhl ist unter Garantie dabei.“, ist sich Kirchner sicher, „Und dabei wird es nicht bleiben. Wir arbeiten weiter an noch mehr Flexibilität, denn Geschmäcker und Stile verändern sich. Aber Flex wird das perfekte Stuhlsystem für alle bleiben.“Alle Flex Modelle auf: https://www.delife.eu/moebelserie/stuhlsystem/esszimmerstuehle/?Empfehlung&ItemSorting=-1 Noch mehr Infos zu Flex: