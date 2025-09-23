Kontakt
DELIFE setzt auf den Einrichtungstrend der Zukunft

Die neuen Möbeldesigns aus Keramik

Möbel aus Hightech-Keramik sind der neue Stern am Interior-Himmel. Das außergewöhnliche Material überzeugt nicht nur durch seine extreme Härte, Kratzfestigkeit und Langlebigkeit. Dank innovativer Veredelungsprozesse kann Keramik in unterschiedlichsten Farben, Glanzgraden und Strukturen erscheinen – und edelste Materialien wie Marmor oder massives Holz täuschend echt nachahmen.

Der Ebersdorfer Möbeldesigner DELIFE gehört zu den Vorreitern dieser Entwicklung. Mit seiner Leidenschaft für innovative Materialien und stilvolles Wohnen kreiert DELIFE einzigartige Keramikmöbel, die zeitlose Schönheit mit höchster Alltagstauglichkeit verbinden.

Keramikmöbel – elegant, robust und pflegeleicht

Keramik vereint viele Vorteile:
  • atemberaubendes Design in vielfältigen Farben und Strukturen
  • extrem robust und langlebig
  • kratzfest sowie resistent gegen Fette und Säuren
  • pflegeleicht und farbbeständig
Damit sind Möbel aus Keramik nicht nur optische Highlights, sondern auch ideale Begleiter für den modernen Alltag.

„Keramik vereint Eleganz mit Widerstandskraft und passt damit perfekt in moderne Wohnkonzepte“, erklärt das Team von DELIFE. Ob in täuschend echter Marmor- oder Holzoptik – Keramikmöbel überzeugen mit ihrer edlen Ausstrahlung und praktischen Robustheit.

Highlights aus dem DELIFE Sortiment

Mit den Edge Esstischen und Couchtischen bietet DELIFE ein flexibles Tischsystem in zahlreichen Farben, Formen und Gestellvarianten. Ergänzt wird das Sortiment durch die CUOR-Serie, minimalistische Low- und Sideboards in durchgängiger Keramikoptik, die sich individuell konfigurieren lassen.

 

DELIFE GmbH

Seit 2008 erschafft DELIFE einzigartige Möbelkreationen für alle Menschen, die außergewöhnlich leben und wohnen möchten. Entwickelt und designed in Deutschland unterscheiden sich unsere Einrichtungsideen durch unsere Leidenschaft für hochwertige Materialien und liebevolle Details in erlesener Qualität und Ver-arbeitung. Wir erkennen stets die neuesten Trends und bringen sie im echten DELIFE Style zu einem fairen Preis auf den Markt und zu unseren Kunden. Ob zeitlose Möbelstücke aus Massivholz oder ganz neue Inter-pretationen von Formen und Farben – mit unserem Wissen und Können erschaffen wir Möbelstücke, mit denen wir bereits über zwei Millionen Kunden in ganz Europa überzeugen konnten.

Durch schnellen und innerhalb Deutschlands sogar kostenlosen Versand, sichere Zahlungsarten, einem enga-gierten Team von 130 Mitarbeitern und exzellentem Kundenservice macht DELIFE aus dem Kauf von Möbeln ein aufregend gutes Erlebnis. Den größten Teil unserer über 5.000 Produkte haben wir in unserem 50.000 qm großen Lager immer vorrätig und sofort versandbereit. In unserem eigenen Fotostudio erschaffen wir jeden Tag stilvolle Wohninspirationen, die einzigartig auf dem deutschen Markt sind. Im 3.000 qm großen DELIFE STORE in Ebersdorf bei Coburg bieten wir nicht nur Neuware, sondern auch außergewöhnliche De-koobjekte und Ausstellungsstücke mit großen Preisrabatten und stärken damit zusätzlich die Attraktivität unseres Heimatstandortes.

Ob edle Möbelserien oder individuelle Einzelstücke –DELIFE Möbel beeindrucken durch exklusiven Stil, aus-gezeichnete Qualität und einen tollen Preis.

Live unique - Denn wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden begeistert sind.

