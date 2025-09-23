DELIFE setzt auf den Einrichtungstrend der Zukunft

Der Ebersdorfer Möbeldesigner DELIFE gehört zu den Vorreitern dieser Entwicklung. Mit seiner Leidenschaft für innovative Materialien und stilvolles Wohnen kreiert DELIFE einzigartige Keramikmöbel, die zeitlose Schönheit mit höchster Alltagstauglichkeit verbinden.
Keramikmöbel – elegant, robust und pflegeleicht
Keramik vereint viele Vorteile:
- atemberaubendes Design in vielfältigen Farben und Strukturen
- extrem robust und langlebig
- kratzfest sowie resistent gegen Fette und Säuren
- pflegeleicht und farbbeständig
„Keramik vereint Eleganz mit Widerstandskraft und passt damit perfekt in moderne Wohnkonzepte“, erklärt das Team von DELIFE. Ob in täuschend echter Marmor- oder Holzoptik – Keramikmöbel überzeugen mit ihrer edlen Ausstrahlung und praktischen Robustheit.
Highlights aus dem DELIFE Sortiment
Mit den Edge Esstischen und Couchtischen bietet DELIFE ein flexibles Tischsystem in zahlreichen Farben, Formen und Gestellvarianten. Ergänzt wird das Sortiment durch die CUOR-Serie, minimalistische Low- und Sideboards in durchgängiger Keramikoptik, die sich individuell konfigurieren lassen.