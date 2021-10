DELIFE gewinnt BAYERNS BEST 50

Mit vielen geladenen Gästen wie dem Stellv. Coburger Landrat Christian Gunsenheimer, Ebersdorfs Erster Bürgermeister Bernd Reisenberger oder dem Stellv. Hauptgeschäftsführer der IHK Coburg Björn Cukrowski feierte die DELIFE GmbH vor dem DELIFE STORE und Geschäftssitz in Ebersdorf die Auszeichnung Bayerns Best 50.„Zu Bayerns 50 besten Mittelständlern zu gehören, ist natürlich eine große Würdigung und Ehre der vielen Arbeit der letzten Jahre.“, erklärt Maximilian Kirchner, Gründer und Geschäftsführer der DELIFE GmbH in der gemütlichen Feierstunde vor Presse und Gästen, „Wir danken allen Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft, die unsere Idee und Philosophie über all die Jahre unterstützt haben. Und wir wollen diesen Anlass nutzen, um uns bei unseren Mitarbeitern zu bedanken, die jeden Tag Hervorragendes leisten und ohne die wir nie so weit gekommen wären.“„Auf dem BAYERNS BEST 50 Preis wollen wir uns natürlich nicht ausruhen, sondern uns noch mehr motivieren, viele neue Projekte in Angriff zu nehmen. Es warten große Herausforderungen auf uns: neue Möbelserien, neue Technologien und die fortschreitende Verbesserung unserer Homepage, des DELIFE STORES und unserer Services werden uns auch 2022 in Anspruch nehmen. Aber wir schauen äußerst positiv in die Zukunft“, freut sich Kirchner, „mit gesundem Wachstum, unserem tollen Team und so viel Unterstützung aus der Region werden wir uns bestimmt bald wieder treffen, um einen weiteren schönen Anlass gemeinsam zu feiern.“Obwohl DELIFE vor allem als Online Unternehmen bekannt und erfolgreich ist, möchte das Unternehmen in der Region Coburg und Umgebung auch stationär für seine Kunden da sein. Deshalb wurde 2020 der neue DELIFE STORE mit 3.000 qm Verkaufsfläche direkt am Standort Ebersdorf eröffnet. Um noch mehr Kunden mit dem außergewöhnlichen Geschäft bekannt zu machen, gibt es jetzt einen Coburger Stadtbus im auffallend schönen DELIFE Design, der passend zum heutigen Anlass von den Coburger Stadtwerken und dem Geschäftsführer der VerkehrsMedien Thüringen Michael Klau offiziell übergeben wurde. „Mit einer geschickten Mischung aus Online- und Offline- Angeboten können tolle Synergien erzeugt werden, die am Ende vielen nützen“, erläutert Kirchner, „das ist Teil unserer Version und die Verleihung des BAYERNS BEST 50 ist ein ausgezeichneter Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind und bleiben.“Mehr Infos unter: https://www.delife.eu/...