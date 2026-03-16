DELIFE bringt Design nach draußen

EDGE Outdoortische. Das neue Herzstück des Gartens.
Ein Esstisch im Freien ist weit mehr als eine Ablagefläche; er ist der soziale Mittelpunkt für gesellige Grillabende, Familienessen und entspannte Sommernächte. Die aktuelle Kollektion setzt auf Keramik als Hightech-Material in verschiedenen Farben und Formen, das die klare Formsprache moderner Innenarchitektur konsequent nach draußen übersetzt.
Keramiktische für draußen. Ästhetik trifft auf extreme Belastbarkeit
Was die neuen Outdoortische so besonders macht, ist die Verbindung von Designoptik und robuster Beschaffenheit. Das Material bietet entscheidende Vorteile für die Nutzung im Freien:
- Wetterfest & UV-beständig: Weder intensive Sonneneinstrahlung noch Frost oder Dauerregen verändern die Farbstabilität oder Oberflächenstruktur.
- Kratz- und hitzebeständig: Die Oberfläche ist extrem hart im Nehmen. Geschirr, Gläser oder sogar heiße Töpfe hinterlassen keine bleibenden Spuren.
- Hygienisch & pflegeleicht: Dank der nicht-porösen Oberfläche haben Flecken, Saucen oder verschüttete Getränke keine Chance. Ein einfaches Abwischen genügt, um den Tisch wieder in vollem Glanz erstrahlen zu lassen.
Da jeder Außenbereich eine eigene Sprache spricht, setzt DELIFE auf maximale Designvielfalt. Kunden können aus einer breiten Palette an Farben, Formen und Gestellmaterialien wählen. Ob organisch rund für kleine Balkone oder markant rechteckig für große Terrassen – bei DELIFE wird der Outdoortisch wird zum individuellen Designstatement.
"Unsere Keramik-Outdoortische sind für das echte Leben gemacht: entspannt, lebendig und trotzdem immer absolut stilvoll. Wir bieten unseren Kunden einen außergewöhnlichen Design Outdoortisch, der nicht nur eine Saison hält, sondern über viele Jahre hinweg das Zentrum schöner Momente bleibt", heißt es aus dem Unternehmen.