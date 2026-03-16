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DELIFE bringt Design nach draußen

Die neue EDGE Outdoortische vereinen High-End-Design mit maximaler Widerstandskraft

(lifePR) (Ebersdorf, )
Der Außenbereich wird immer mehr zur Erweiterung des Wohnraums. Doch während im Interieur Designansprüche dominieren, scheitern diese draußen oft an der Langlebigkeit der Materialien. Mit der neuen Kollektion hochwertiger EDGE Outdoortische aus Keramik kann der Möbeldesigner DELIFE mit seinen in Deutschland entwickelten Kreationen diese Lücke endlich schließen. Die einzigartigen Esstische bringen edle Ästhetik auf Terrassen und in Gärten, ohne dabei Kompromisse bei der Wetterfestigkeit einzugehen.

EDGE Outdoortische. Das neue Herzstück des Gartens.

Ein Esstisch im Freien ist weit mehr als eine Ablagefläche; er ist der soziale Mittelpunkt für gesellige Grillabende, Familienessen und entspannte Sommernächte. Die aktuelle Kollektion setzt auf Keramik als Hightech-Material in verschiedenen Farben und Formen, das die klare Formsprache moderner Innenarchitektur konsequent nach draußen übersetzt.

Keramiktische für draußen. Ästhetik trifft auf extreme Belastbarkeit

Was die neuen Outdoortische so besonders macht, ist die Verbindung von Designoptik und robuster Beschaffenheit. Das Material bietet entscheidende Vorteile für die Nutzung im Freien:
  • Wetterfest & UV-beständig: Weder intensive Sonneneinstrahlung noch Frost oder Dauerregen verändern die Farbstabilität oder Oberflächenstruktur.
  • Kratz- und hitzebeständig: Die Oberfläche ist extrem hart im Nehmen. Geschirr, Gläser oder sogar heiße Töpfe hinterlassen keine bleibenden Spuren.
  • Hygienisch & pflegeleicht: Dank der nicht-porösen Oberfläche haben Flecken, Saucen oder verschüttete Getränke keine Chance. Ein einfaches Abwischen genügt, um den Tisch wieder in vollem Glanz erstrahlen zu lassen.
Individualität in Form und Farbe

Da jeder Außenbereich eine eigene Sprache spricht, setzt DELIFE auf maximale Designvielfalt. Kunden können aus einer breiten Palette an Farben, Formen und Gestellmaterialien wählen. Ob organisch rund für kleine Balkone oder markant rechteckig für große Terrassen – bei DELIFE wird der Outdoortisch wird zum individuellen Designstatement.

"Unsere Keramik-Outdoortische sind für das echte Leben gemacht: entspannt, lebendig und  trotzdem immer absolut stilvoll. Wir bieten unseren Kunden einen außergewöhnlichen Design Outdoortisch, der nicht nur eine Saison hält, sondern über viele Jahre hinweg das Zentrum schöner Momente bleibt", heißt es aus dem Unternehmen.

DELIFE GmbH

Seit 2008 erschafft DELIFE einzigartige Möbelkreationen für alle Menschen, die außergewöhnlich leben und wohnen möchten. Entwickelt und designed in Deutschland unterscheiden sich unsere Einrichtungsideen durch unsere Leidenschaft für hochwertige Materialien und liebevolle Details in erlesener Qualität und Ver-arbeitung. Wir erkennen stets die neuesten Trends und bringen sie im echten DELIFE Style zu einem fairen Preis auf den Markt und zu unseren Kunden. Ob zeitlose Möbelstücke aus Massivholz oder ganz neue Inter-pretationen von Formen und Farben – mit unserem Wissen und Können erschaffen wir Möbelstücke, mit denen wir bereits über zwei Millionen Kunden in ganz Europa überzeugen konnten.

Durch schnellen und innerhalb Deutschlands sogar kostenlosen Versand, sichere Zahlungsarten, einem enga-gierten Team von 130 Mitarbeitern und exzellentem Kundenservice macht DELIFE aus dem Kauf von Möbeln ein aufregend gutes Erlebnis. Den größten Teil unserer über 5.000 Produkte haben wir in unserem 50.000 qm großen Lager immer vorrätig und sofort versandbereit. In unserem eigenen Fotostudio erschaffen wir jeden Tag stilvolle Wohninspirationen, die einzigartig auf dem deutschen Markt sind. Im 3.000 qm großen DELIFE STORE in Ebersdorf bei Coburg bieten wir nicht nur Neuware, sondern auch außergewöhnliche Dekoobjekte und Ausstellungsstücke mit großen Preisrabatten und stärken damit zusätzlich die Attraktivität unseres Heimatstandortes.

Ob edle Möbelserien oder individuelle Einzelstücke –DELIFE Möbel beeindrucken durch exklusiven Stil, aus-gezeichnete Qualität und einen tollen Preis.

Live unique - Denn wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden begeistert sind.

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