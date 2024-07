DELIFE - Jetzt mit neuem Shop, neuem Logo und neuer Domain

„Wer erfolgreich bleiben will, darf nicht stehenbleiben, sondern muss sich immer wieder neu erfinden und in die Zukunft investieren.“, erklären die Gründer und Geschäftsführer der DELIFE GmbH Maximilian und Nicki Kirchner, „Ein neues Logo und ein neuer Claim allein haben uns nicht gereicht. Wir wollten unsere interne Entwicklung vom Möbelverkäufer zum echten Möbelhersteller auch endlich konsequent nach außen tragen. Deshalb haben wir uns für ein neuen Shop, ein neues CI und sogar die neue Domain delife.de entschieden. So können wir unserer Geschichte und unserem heutigen Stand am besten Rechnung tragen.“Stand im DELIFE Gründungsjahr 2008 noch der Verkauf von Möbeln verschiedener Hersteller bequem über das Internet im Vordergrund, entwickelte sich aus der Leidenschaft für einzigartige Einrichtungsstücke bei den Brüdern Kirchner recht schnell der Wunsch eigene Designs nach hohen Qualitätsstandards zu entwickeln und auf den deutschen und später auch auf den französischen und niederländischen Markt zu bringen. Was mit einzelnen Designs begann, ist heute Standard. Der Großteil der 5.000 Designmöbel und Wohnaccessoires wird mit größter Sorgfalt in der Unternehmenszentrale in Ebersdorf bei Coburg entwickelt und designed. „Alle unsere Möbel haben einen ganz typischen DELIFE Stil, denn wir verbinden hervorragende Materialien mit durchdachten Funktionen und einem außergewöhnlichen Look, den man nur bei uns findet.“, beschreibt Max Kirchner seine Einrichtungsideen, designed in Germany., „Wir wollen Menschen mit unseren Designs und unseren fairen Preisen dabei unterstützen, außergewöhnlich zu leben und zu wohnen. Das beschreibt unser neuer Claim „Live unique“ einfach perfekt.“Im neuen DELIFE Shop erwartet die Kunden ein anspruchsvolles, sehr cleanes Design, das die Möbel des Unternehmens in den absoluten Mittelpunkt stellt. Mit besonders großen Bildern, noch mehr Produktvideos und einem intensiven Storytelling, sowie bequemen Features wie bessere Filterfunktionen, hohe Übersichtlichkeit, Komfortcheckout oder 3D Produktkonfigurator bekommt der Kunde ein außergewöhnlich gutes Kauferlebnis geboten.„Wir sind sehr stolz auf unseren neuen Shop und haben schon viele weitere Projekte in Planung, die ihn noch besser und einzigartiger machen werden.“, freut sich Max Kirchner, „denn stehenbleiben liegt uns einfach nicht.“Der neue Shop auf: https://www.delife.de Alle Infos zu DELIFE auf: https://www.delife.de/ueber-uns/ Alle Infos zu den neuen Features auf: https://www.delife.de/info/neues-ci/