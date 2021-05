„Obwohl wir uns lange ausschließlich im B2C Bereich verortet haben, erreichten uns immer wieder Anfragen von Unternehmen oder Lokalen, die sich eine Kompletteinrichtung von uns wünschten.“, erklärt Maximilian Kirchner, Gründer und Geschäftsführer der DELIFE GmbH, „Wir wagten den Versuch, denn uns war klar, dass die hohe Qualität unserer Möbel auch professioneller Nutzung perfekt standhält und wir über besonders kreative und erfahrene Einrichtungsexperten verfügen, die auch Business- und Großkunden ein einmaliges Einrichtungserlebnis garantieren können. Unsere ersten Gehversuche im B2B Bereich waren ein voller Erfolg. Deshalb gehen wir den nächsten Schritt und bieten unsere Dienste jetzt auch Hoteliers, Innenarchitekten aber auch Hausbesitzern an, die sich durchdachte Lösungen wünschen und trotzdem echte Design-Highlights sind.“Im Mittelpunkt von DELIFE Business steht eine einzigartige, individuelle Beratung, die genau zuhört und sowohl praktische als auch ästhetische Aspekte im Blick behält. Ob vor Ort im bekannten DELIFE STORE in Ebersdorf oder auch über Videocall steht das Expertenteam von DELIFE vertrauensvoll mit Rat und Tat jedem Kunden und jedem Projekt zur Seite, um ein maßgeschneidertes Einrichtungskonzept zu kreieren, das perfekt den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Alle Projekte können nach vorgegebenen Grundrissen in 2D oder 3D visualisiert und gestaltet werden. Dabei kalkuliert das Unternehmen immer maßvoll und bietet für große Bestellungen vielfache Rabattmöglichkeiten.„Unsere Einrichtungsexperten besitzen neben der langen Erfahrung vor allem eine große Leidenschaft fürs Einrichten. Dabei geht es nicht nur um Möbel oder Stile, sondern auch um die Menschen, die hinter dem Projekt stehen. Jedes Projekt muss genau passen, es muss Stil und Lebensphilosophie widerspiegeln. Das erreicht man am besten, wenn man ganz genau zuhört und sich so einfühlt als würde es um die eigene Einrichtung gehen. Das Projekt unserer Kunden wird zu unserem Projekt – mit diesem Servicegefühl können wir punkten und sicher viele Business- und Großkunden mit unserer Arbeit begeistern.“, freut sich Kirchner.Termine mit den DELIFE Einrichtungsexperten sind buchbar unter: store@delife.eu oder unter 09562 400 64 270 (Mo-Fr. von 8-17 Uhr)Alle Infos für Business- und Großkunden auf: https://www.delife.eu/...