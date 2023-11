Großer Schritt zu mehr Bürgerservice und Digitalisierung in Guntersblum

Einweihung des Digitalen Servicepunktes am 16.11.2023 im Rathaus

Viel wird diskutiert wie Bund, Länder und Kommunen Verwaltungsleistungen bevölkerungsweit zur Verfügung stellen. Wie soll das unter zunehmenden Sicherheitsrisiken geleistet werden? Guntersblum in Rheinhessen gibt eine praxistaugliche Antwort!



Die Erwartung in digitale Services von Behörden und Institutionen nimmt permanent zu. Ob Identitätsnachweis oder iKFZ, Führerscheintausch oder Wohngeld, Elterngeld oder Bafög: Wartezeiten und komplizierte Formulare will heute niemand mehr. Bequeme, schnelle und kostensenkende, digitale Antragswege müssen her – technisch aufwandslos, einheitlich bedien- und für jeden anwendbar.



Hier liegt die Krux: Zuständigkeitsfragen, die Einhaltung von Rechtsvorschriften oder Mangel an Ressourcen dürfen nicht dazu führen, bei digitalen Lösungen den Bürger und dessen Anforderungen und Fähigkeiten aus den Augen verlieren. Gut, dass engagierte Menschen wie Claudia Bläsius-Wirth, Ortsbürgermeisterin im Rathaus im Leininger Schloß in Guntersblum dies nicht tun:



„Es war für mich eine ganz schnelle Entscheidung! Mehr als eine Steckdose und den Platz brauchte ich nicht beizusteuern. Im Gegenteil, neben anfassbaren Funktionen rund um den Personalausweis und für alle sinnvolle Prozesse der (Kranken)Versicherungen können wir Infos und Angebote unserer Region nun kostenfrei auch auf Bildschirmen bewegt darstellen!“ so Frau Bürgermeisterin Bläsius -Wirth.



„Die für höchsten Schutz von Sozialdaten konzipierte multifunktionale Interaktionsplattform der DeGIV GmbH bringt hoheitliche Sicherheit sofort in den Lebensbereich aller Menschen. Dafür braucht niemand die richtige (teure) Technik oder Zeit und Wissen, wie man diese sicher hält und pflegt. Kinderleicht kann ab sofort einiges mehr digital bei uns geschehen und wir werden es Schrift für Schritt weiter ausbauen. Selbst eine Weinprobe direkt hier online zu buchen oder Wein zu bestellen wäre ebenso möglich“, fügt Sie mit schelmischem Blick auf das Hauptprodukt des Ortes hinzu. „Selbst datengeschützte Beratungsgespräche ließen sich mit einem Knopfdruck starten“.



Einmalig in Deutschland – Digitalisierung ab sofort für alle mit nur mit einer Steckdose! Am 16.11.2023 ab 09.00 Uhr geht es in Guntersblum los!