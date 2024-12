Digitaler Servicepunkt stärkt Apotheken vor Ort

Nicht nur in Rheinland-Pfalz sollten diese stärker in die Gesundheitsversorgung einbezogen werden. Das Gesundheitsterminal der DeGIV entwickelt sich als zentrales Werkzeug für einzigartigen DigitalService zur Unterstützung oder Entlastung wertvollen Personals. Von Authentifizierung über Telemedizin-, von Telematik bis (Zu)Zahlungen. Jedes der kostenlosen Geräte, welches nicht in einer Apotheke landet, schwächt diese Bemühungen erheblich. Mitgestalten bedeutet Zukunft!Nicht nur in Sachsen haben Apotheken die begrenzte Gelegenheit, sich eines der speziell für das Gesundheitswesen konzipierten, multifunktionalen Terminal ohne Kostenaufwand zu sichern. Eine Option, die zunehmend werthaltiger wird. Die nächste Ausbaustufe folgt im Januar 2025. Für das kleinwagenteure Gerät fällt lediglich Strom an, als Gegenleistung für kostenlose Apotheken-Bildschirmzeit zur Kundenansprache. Kann es trotz zunehmender Herausforderungen Apotheken geben, welche auf diese Chance verzichten? Alle anderen dürfen sich auf den neuen Apothekenbereich am Gesundheitsterminal freuen, welcher wie immer allen Kunden, allen Versicherten aller Kassen zugänglich ist. Digital genial - für Alle.Nehmen Sie Ihre Zukunft als Präsenz-Apotheke im besten Sinne handfest mobil oder stationär in die eigene Hände, und fangen damit heute mit dem Kontakt zur DeGIV an.