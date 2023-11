DeGIV Plattform erweitert Zukunftstechnologien für den Erhalt von Behandlungsstrukturen mit der GHC Global Health Care GmbH

Die medizinische Versorgungsstruktur auf dem Land ist z.B. bei Praxisaufgabe kaum aufrechtzuerhalten. Im Zentrum für Zukunftstechnologien in Wildau bei Berlin wurde zur Lösung dieses Problems ein umfassendes telemedizinisches System entwickelt.

„Wir stellen alle Bestandteile unsere Plattform in den Dienst einer einfacheren und sichereren Zugänglichkeit digitaler Angebote für Alle. Institutionen wie Krankenkassen, Krankenhäuser oder auch Behörden oder Banken bestimmen, was in welcher Funktionstiefe verfügbar wird. Schließlich machen die Apps den Mehrwert von Smartphones aus und eben nicht die Fernsehhersteller auch noch das Programm!“ auf diesen einfachen Nenner bringt Dieter Rittinger, Geschäftsführer der DeGIV das umfangreiche Leistungsangebot seines Unternehmens. „Vielleicht hätten wir dies in der Vergangenheit besser kommunizieren müssen. Anders können die hohen Erwartungen hinsichtlich Funktions- und Strukturausbau an ein kleines Unternehmen wie uns nicht erklärt werden“ ergänzt er mit Blick auf die Vergangenheit und die abseits Corona lange Wartezeit auf Patientenakte, digitalem Gesundheitslotsen und vieles mehr.



Dr. Trong-Nghia Nguyen-Dobinsky hat erkannt, dass eine sektorenübergreifende und möglichst multifunktionale Digitalstruktur die offenen Fragen einer modernen Gesellschaft nicht nur in der Medizin beantworten muss. Technisch für die Menschen aufwandslos, einheitlich bedien- und für jeden anwendbar. Deshalb erweitert er sein telemedizinisches System um die Gerätschaften und Erfahrungen der DeGIV.



„Die für Sozialdaten und Telematikanwendungen gedachte Interaktionsplattform bringt mit den richtigen Partnern Hilfe und qualitative Information sofort in den Lebensbereich. Wenn dies nur ein Leben retten hilft, haben alle Beteiligte und Unterstützer nicht nur in Sachsen alles richtig gemacht!“ ist Dr. Nguyen-Dobinsky überzeugt.



Damit dafür niemand privat Technik anschaffen muss oder wegen mangelndem Wissen nicht davon profitieren kann, forscht er an neuen Konzepten einer Fernbehandlung. „Dies soll ohne den Arzt vor Ort einiges mehr digital ermöglichen und wir werden es Schrift für Schritt weiter ausbauen“ fügt er hinzu. „Medizinische Beratungsgespräche lassen sich schließlich schon lange mit einem Knopfdruck starten. Unser Medizinprodukt AescuLink ermöglicht aber darüber hinaus eine echte Fernbehandlung. Neben dem persönlichen Live-Kontakt mit einem Arzt können gleichzeitig die für eine Diagnose notwendigen medizinischen Werte vom Patienten in Echtzeit übertragen werden. Dies beinhaltet z.B. die Auskultation mit dem Stethoskop, die Bestimmung des Atemvolumens mit dem Spirometer, die Messung des Blutdrucks, den Sauerstoffgehalt des Blutes, ein Mehrkanal-EKG und vieles mehr. Dem Patienten steht somit eine vollständige virtuelle Hausarztpraxis zur Verfügung“.