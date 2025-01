Veränderung in der Chefetage der degenia/DMU

Die degenia Versicherungsdienst AG mit Sitz in Bad Kreuznach gibt eine bedeutende personelle Neuerung bekannt: Christoph Meese und Stefan Scheel erhalten ab dem 1. Januar 2025 die Prokura der degenia und erweitern die Geschäftsführung der DMU. Dieser Schritt steht für einen Generationenwechsel, der zugleich auf Kontinuität und frische Ideen setzt.



Christoph Meese und Stefan Scheel sind seit 2015 in der Maklerbetreuung des Deckungskonzeptanbieters tätig und haben sich in dieser Zeit intensiv um die Belange der Vertriebspartner gekümmert. In ihrer zukünftigen Rolle werden sie die Bereiche Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung und Personal verantworten.



Halime Koppius, Vorstand der degenia, kommentiert diesen wichtigen Meilenstein: „Christoph Meese und Stefan Scheel bringen eine beeindruckende Kombination aus Erfahrung und Innovationskraft mit. Ich bin überzeugt, dass sie die Weiterentwicklung beider Unternehmen mit frischen Impulsen und bewährtem Engagement erfolgreich vorantreiben werden. Mit diesem Schritt schaffen wir die Grundlage für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Unternehmensführung.“



Die neue Geschäftsführung setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit allen Partnern und Mitarbeitern, um die Werte und Stärken der degenia und DMU weiter auszubauen. „Wir freuen uns auf die bevorstehenden Herausforderungen und sind fest entschlossen, die Erfolgsgeschichte der degenia und DMU fortzusetzen“, erklären Christoph Meese und Stefan Scheel unisono.



Mit dieser personellen Verstärkung setzt die degenia ein klares Zeichen für Stabilität und Fortschritt.

