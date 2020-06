Pressemitteilung BoxID: 801341 (degenia Versicherungsdienst AG)

Jahresbilanz 2019 degenia AG: Umsatzwachstum hält an

Konzernjahresüberschuss mehr als verdoppelt

Die degenia Versicherungsdienst AG mit Sitz in Bad Kreuznach, bestehend aus dem unabhängigen Deckungskonzeptanbieter degenia AG und dem klassischen Maklerpool DMU GmbH, blickt bilanziell auch im Geschäftsjahr 2019 auf ein sehr erfreuliches Gesamtergebnis zurück: „Die Umsatzerlöse stiegen auf TEUR 13.781,3 nach TEUR 13.126,9 in 2018. Der Konzernjahresüberschuss beträgt TEUR 722,5 nach TEUR 269,1 in 2018. Das Konzerneigenkapital ist auf TEUR 2.584,3 gestiegen“, teilte Gründungsvorstand und alleinige Aktionärin, Halime Koppius, bei der Präsentation der Bilanz auf der Hauptversammlung der degenia AG am 29. Mai 2020 in Bad Kreuznach mit. Diese Ergebnisse wurden mit ca. 4.500 Vertriebspartnern (unabhängige Versicherungsmakler und freie Vertriebe mit Maklerstatus) erzielt. Die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern ist im Jahresdurchschnitt mit 47 Angestellten nahezu unverändert geblieben.



Im ersten Drittel des Jahre 2020 setzte sich der Erfolgskurs des Konzerns – inkl. der ersten beiden Corona-Krisenmonate März und April – weiter fort. In diesem Zeitraum stiegen die Umsatzerlöse auf TEUR 5.764 nach TEUR 5.682 am 30.04.2019.



„Gerade in der aktuellen Corona-Krise zeigt sich sehr deutlich, wie wichtig ein solide ausgebauter Komposit-Bestand für unsere Makler ist. Denn bisher hat noch kein Vertriebspartner wegen der Stundung von Stornos bei uns angefragt – auch nicht bei unserer Maklerpool-Tochter DMU GmbH“, so Halime Koppius in einer ersten, vorläufigen Bewertung der aktuellen wirtschaftlichen Lage im Maklermarkt.





