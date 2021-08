ERGO ist neuer Risikoträger der degenia AG

Seit dem 1. August 2021 ist die ERGO Versicherung AG, Düsseldorf, neuer Rechtsschutz-Versicherer der degenia AG. Sie tritt damit die Nachfolge der Allianz an.



Die Zusammenarbeit bezieht sich auf das gemeinsame Neugeschäft ab Einführung des neuen ERGO Rechtsschutz-Tarifs zum 1. Oktober 2021. Die aktuellen Versicherungsnehmer der degenia erhalten ein individuelles Angebot zur Fortsetzung ihrer Rechtsschutzdeckung bei der degenia mit dem Risikoträger ERGO. Die Umstellung der bestehenden Verträge wird schrittweise erfolgen und soll voraussichtlich bis Ende Juli 2022 abgeschlossen sein. Die Schadenabwicklung übernimmt die ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH in München.



ERGO Group Portrait



ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist die Gruppe in rund 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. ERGO bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge, Investments und Serviceleistungen. Im Heimatmarkt Deutschland gehört ERGO über alle Sparten hinweg zu den führenden Anbietern. 2020 nahm ERGO 18 Milliarden Euro an Gesamtbeiträgen ein und erbrachte für Kunden Netto-Versicherungsleistungen in Höhe von 16 Milliarden Euro

(lifePR) (