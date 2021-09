deer e-Carsharing in Hildrizhausen – elektrisch mobil mit dem grünen Hirsch

2

Kirchgasse 1, 71157 Hildrizhausen

Seit dem 17. September 2021 können registrierte BürgerInnen auch in Hildrizhausen die mobile Freiheit des deer e-Carsharings genießen. Mit dem e-Fahrzeug (VW ID.3) an der Ladestation in der Kirchgasse 1, 71157 Hildrizhausen können die KundInnen ihre Fahrt starten und an einem der knapp 150 Standorte im deer Mobilitätsnetz wieder beenden. Dank dieses Konzepts sind auch Einwegfahrten ohne Probleme möglich, das eigene Auto kann zuhause bleiben und die Umwelt wird auch noch geschont.Die sichere Reichweite für die nachkommenden KundInnen ist dabei stets gewähr-leistet, ebenso wie ein sicherer Parkplatz an der Ladesäule ohne Zusatzkosten.Die Gemeinde Hildrizhausen freut sich, mit der Ladestation und dem e-Carsharing der deer ein nachhaltiges Mobilitätsangebot in Hildrizhausen zu schaffen, was die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Gemeinde weiter steigert. Der CO-Ausstoß wird reduziert und ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Außerdem wird die Ladesäule vom deer Schwesterunternehmen schwarzwald energy mit Ökostrom aus 100% Wasserkraft beliefert.Stundentarif: 6,50 €Tagestarif: 39,90 €Wochenendtarif: 74,90 € (Freitag 17.00 Uhr bis Sonntag 21:00 Uhr)Die „deer Preisautomatik“ sorgt dafür, dass die KundInnen nur den Tagestarif bezahlen, wenn die Kosten des Stundentarifs den Tagestarif übersteigen.Die kostenlose Registrierung erfolgt über die „deer ecarsharing“ App oder über das Buchungsportal www.deer-carsharing.de/registrieren . Nach Verifizierung des Führerscheins wird die Nutzung freigeschaltet. Die Bedienung der Fahrzeuge läuft anschließend über die App.Mit einem umfassenden Service steht das Team der deer den KundInnen bei jeder Frage telefonisch (07051 1300-120) sowie per Mail ( carsharing@deer-mobility.de ) zur Verfügung und begleitet sie partnerschaftlich.Seit kurzem werten mehrere Großstädte das deer Mobilitätsnetz auf, die in Zusammenarbeit mit der PBW Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg realisiert wurden. So gibt es momentan drei Stationen in Stuttgart, zwei in Karlsruhe und eine in Heidelberg - in Kürze folgt noch eine Station in Mannheim.Seit dem 01. September 2020 verfügt das deer Mobilitätsnetz auch über eine Station am Flughafen Stuttgart und KundInnen können mit dem „deer Reiseshuttle“ ihre Fahrt vom oder zum Flughafen bestreiten. In Parkhaus P14 auf Ebene 3 stehen den KundInnen vier Parkplätze zur Verfügung, über die sie direkt ins Terminal gelangen. Für die Fahrt zum oder vom Flughafen werden den KundInnen zusätzlich 20,00 € auf den gebuchten Stunden- oder Tagestarif innerhalb von 24 Stunden berechnet. So kann für die einmalige Zahlung der „Flughafengebühr“ eine Buchung innerhalb eines Tages am Flughafen gestartet und wieder beendet werden. Weitere Infos unter www.deer-carsharing.de/deer-reiseshuttle . Außerdem gibt es seit Mai 2021 am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ein zweites deer-Reiseshuttle.