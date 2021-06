deer e-Carsharing: Der grüne Hirsch erobert Großstädte

Parkhaus Hofdienergarage - Schellingstraße 25B, 70174 Stuttgart

Parkgarage Landesbibliothek - Konrad-Adenauer-Str. 10, 70173 Stuttgart

Parkgarage Tivoli - Seidenstraße 23, 70174 Stuttgart

Parkgarage Schlossplatz - Am Schlossplatz, 76131 Karlsruhe

Parkgarage Waldhornstraße - Waldhornstraße, 76131 Karlsruhe

Parkgarage P 15 Klinikum Bergheim - Thibautstraße 1 A, 69115 Heidelberg

Parkgarage Uni-Mensa Schloss - Bismarckstraße/Schloss, 68161 Mannheim

Stundentarif: 6,50 €

Tagestarif: 39,90 €

Wochenendtarif: 74,90 € (Freitag 17.00 Uhr bis Sonntag 21:00 Uhr)

Ohne Parkplatzsuche und zusätzliche Parkgebühren können die KundInnen über die in allen Fahrzeugen hinterlegte deer Karte in die Parkhäuser einfahren und einen der vorhandenen „e-Parken“-Plätze nutzen. In jedem Parkhaus stehen natürlich auch deer Fahrzeuge zur Verfügung, um die Fahrt zu beginnen. Die deer verbindet somit zum einen den ländlichen mit dem urbanen Raum und sorgt zum anderen für die Möglichkeit, von einer Großstadt in die andere zu fahren. Die ersten Standorte sind in Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg und Mannheim (folgt in Kürze) realisiert und weitere Großstädte sollen folgen.Stuttgart:Karlsruhe:Heidelberg:Mannheim (folgt in Kürze):Die „deer Preisautomatik“ sorgt dafür, dass die KundInnen nur den Tagestarif bezahlen, wenn die Kosten des Stundentarifs den Tagestarif übersteigen.Die kostenlose Registrierung erfolgt über die „deer ecarsharing“ App oder über das Buchungsportal www.deer-carsharing.de/registrieren . Nach Verifizierung des Führerscheins wird die Nutzung freigeschaltet. Die Bedienung der Fahrzeuge läuft anschließend über die App.Mit einem umfassenden Service steht das Team der deer den KundInnen bei jeder Frage telefonisch (07051 1300-120) sowie per Mail ( carsharing@deer-mobility.de ) zur Verfügung und begleitet sie partnerschaftlich.Seit dem 01. September 2020 verfügt das deer Mobilitätsnetz auch über eine Station am Flughafen Stuttgart und KundInnen können mit dem „deer Reiseshuttle“ ihre Fahrt vom oder zum Flughafen bestreiten. In Parkhaus P14 auf Ebene 3 stehen den KundInnen vier Parkplätze zur Verfügung, über die sie direkt ins Terminal gelangen. Für die Fahrt zum oder vom Flughafen werden zusätzlich 20,00 € auf den gebuchten Stunden- oder Tagestarif innerhalb von 24 Stunden berechnet. So kann für die einmalige Zahlung der „Flughafengebühr“ eine Buchung innerhalb eines Tages am Flughafen gestartet und wieder beendet werden. Weitere Infos unter www.deer-carsharing.de/deer-reiseshuttle . Außerdem gibt es seit April 2021 am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ein zweites „deer Reiseshuttle“.