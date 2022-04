Gemeinde Oberrreichenbach weitet Zusammenarbeit mit der deer GmbH weiter aus.

2

Die Gemeinde Oberreichenbach erweitert ihr Engagement im Bereich Elektromobilität zusammen mit der deer GmbH aus Calw. Momentan verfügt Oberreichenbach schon über drei öffentliche deer e-Carsharing-Stationen mit Ladesäulen. Nun möchten beide Parteien die Zusammenarbeit weiter ausbauen. Hierfür liefert die deer GmbH einen VW ID.3 an die Gemeinde Oberreichebach. Die Gemeinde Oberreichenbach stellt dieses Fahrzeug ausschließlich den in der Gemeinde ansässigen Vereinen sowie der Feuerwehr, der Verwaltung und dem Gemeinderat kostenlos zur Verfügung. Es ist nicht angedacht, dieses Fahrzeug in das öffentliche Carsharing zu integrieren. Die Laufzeit ist erstmal bis zum Ende des Jahres begrenzt. Sollte das Angebot gut angenommen werden, möchten beide Parteien eine Fortführung anstreben.Durch das Teilen der Fahrzeuge und die Kombination von Verwaltungs- und Vereinsfahrten wird zum einen die Anzahl der Fahrzeuge reduziert und zum anderen die Effizienz der Fahrzeuge erhöht. Denn ein privater PKW wird durchschnittlich nur eine Stunde am Tag genutzt und blockiert dabei auch noch wertvolle (Park-)Flächen.Die Kooperationspartner freuen sich, die nachhaltige Mobilität in Oberreichenbach voranzubringen und mit der Reduzierung des CO-Ausstoßes einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.Stundentarif 6,50 €Tagestarif 39,90 €Wochenendtarif 74,90 € (Freitag 17.00 Uhr bis Sonntag 21:00 Uhr)Die „deer Preisautomatik“ sorgt dafür, dass die KundInnen nur den Tagestarif bezahlen, wenn die Kosten des Stundentarifs den Tagestarif übersteigen.Die kostenlose Registrierung erfolgt über die „deer ecarsharing“ App oder über das Buchungsportal www.deer-carsharing.de/registrieren . Nach Verifizierung des Führerscheins wird die Nutzung freigeschaltet. Die Bedienung der Fahrzeuge läuft anschließend über die App.Mit einem umfassenden Service steht das Team der deer den KundInnen bei jeder Frage telefonisch (07051 1300-120) sowie per Mail ( carsharing@deer-mobility.de ) zur Verfügung und begleitet sie partnerschaftlich.Seit kurzem werten mehrere Großstädte das deer Mobilitätsnetz auf, die in Zusammenarbeit mit der PBW Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg realisiert wurden. So gibt es momentan drei Stationen in Stuttgart, zwei in Karlsruhe und eine in Heidelberg - in Kürze folgt noch eine Station in Mannheim.Seit dem 01. September 2020 verfügt das deer Mobilitätsnetz auch über eine Station am Flughafen Stuttgart und KundInnen können mit dem „deer Reiseshuttle“ ihre Fahrt vom oder zum Flughafen bestreiten. In Parkhaus P14 auf Ebene 3 stehen den KundInnen vier Parkplätze zur Verfügung, über die sie direkt ins Terminal gelangen. Für die Fahrt zum oder vom Flughafen werden den KundInnen zusätzlich 20,00 € auf den gebuchten Stunden- oder Tagestarif innerhalb von 24 Stunden berechnet. So kann für die einmalige Zahlung der „Flughafengebühr“ eine Buchung innerhalb eines Tages am Flughafen gestartet und wieder beendet werden. Weitere Infos unter www.deer-carsharing.de/deer-reiseshuttle . Außerdem gibt es seit Mai 2021 am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ein zweites deer-Reiseshuttle.