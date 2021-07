EMILAS: Innovatives Wohn- und Mobilitätskonzept in Weinsberg

Die Wohnquartiere werden mit Photovoltaikanlagen und BHKW ausgerüstet und ermöglichen ein intelligentes Lademanagement sowie im Rahmen des Gebäude-Energiemanagements optimierte Lösungen zur Erhöhung des Eigenverbrauchs. Ziel des Projekts »EMILAS« ist es, gebrauchte Fahrzeugbatterien als stationäre Pufferspeicher für Ladestationen in Mehrfamilienhäusern technisch und wirtschaftlich nutzbar zu machen. Dieser Ansatz verhindert einerseits einen Netzanschluss mit höherer Leistung, andererseits wird durch die Zweitnutzung von Fahrzeugbatterien die CO2-Bilanz verbessert. Die aufgebaute Ladeinfrastruktur in den Tiefgaragen soll neben der primären Aufgabe der intelligenten Nachladung der E-Fahrzeuge zusätzlich Flexibilitätsoptionen für das Gebäude-Energiemanagement, z.B. zur Optimierung der Eigenverbrauchsquote einer integrierten PV-Anlage anbieten.Darüber hinaus wird die Integration von lokalen „E-Car-Sharing Flotten“ in Tiefgaragen untersucht, die eine Rückspeisung aus der Fahrzeugbatterie in das Gebäudenetz ermöglicht.Weitere Informationen finden Sie unter www.emilas.de Die DSG Energiekonzepte GmbH wurde 2006 als Gesellschaft zur Entwicklung, Planung und Realisierung von Solarparks im In- und Ausland etabliert. Zudem steht die DSG für ganzheitliche, nachhaltige Energielösungen, die natürliche Ressourcen schonen und wirtschaftlich umsetzbar sind. Insbesondere die Betriebsführung von Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen und weiterer regenerativer Energieerzeugungsanlagen im Wohn- und Gewerbebereich zählen zu den Tätigkeitsfeldern. Darüber hinaus entwickelt die DSG aktuell das Geschäftsfeld Energiedienstleistungen (Contracting, Mieterstrom), in welchem bereits eine Reihe von Objekten versorgt wird.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.dsg.de/ Die VDE Renewables GmbH, eine Tochter der VDE Gruppe, bietet Dienstleistungenim Bereich der Qualitätssicherung im weltweiten Markt für erneuerbare Energien an.Kernaufgaben der Gesellschaft mit Hauptsitz in Alzenau sind die Qualitätsprüfung und -zertifizierung nach höchsten Qualitätsstandards für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, sowie Independent Engineering und Due Diligence Leistungen. VDE Renewables kooperiert mit allen Strukturen der VDE Gruppe und verfügt über ein internationales Partnernetzwerk, zu dem führende Forschungsinstitute wie mehrerer Fraunhofer Institute, aber auch Versicherungskonzerne wie Allianz und Munich Re zählen. Zusammen mit seinen Partnern unterstützen VDE Renewables ihre Kunden beispielsweise beim Zugang zu neuen Märkten, bei der Differenzierung vom Wettbewerb oder durch das Ermöglichen attraktiverer Versicherungs- oder Finanzierungsbedingungen. Mehr Informationen unter www.vde.com/renewables Die BECK Unternehmensgruppe ist ein 73-jähriges Familienunternehmen mit insgesamt 270 Mitarbeitern. BECK Automation GmbH ist Teil dieser Gruppe und im Kerngeschäft Spezialist für individuelle Automatisierungslösungen.Diese Kernkompetenz ist die Basis für die Innovation und Entwicklung von stationären modularen Stromspeichersystemen. Erfahrungen bestehen durch die Umsetzung von komplexen Projekten mit netzdienlichen Funktionalitäten, wie z.B.: Lastspitzenbegrenzung oder Pufferung von Energie zur Netzausbauvermeidung. BECK Automation bindet die unterschiedlichen Erzeugerenergien (Photovoltaik oder Windkraftanlage oder Blockheizkraftwerk) in die Systeme ein.Die zahlreichen realisierten Komplettsysteme werden zur Eigenverbrauchsoptimierung, zum Ausbau der Infrastruktur und zum Schnellladen genutzt. Alle erforderlichen Last- und Steuereinheiten werden in der eigenen Fertigung bei BECK Automation hergestellt.Weitere Informationen finden Sie unter www.beck-automation.de