9. Klassik-Gesangswettbewerb DEBUT 2018: Liedpreise für Yajie Zhang, Jeongmeen Ahn und Konstantin Krimmel

28.09.18

Infos zum Wettbewerb unter debut.de

Kartenvorverkauf: Der Gala- und Finalabend von DEBUT 2018 am Samstag, 29. September in der Bad Mergentheimer Wandelhalle ist ausverkauft.

Die Preise

Die spannendste Phase des 9. Klassik-Gesangswettbewerbs DEBUT 2018 ist erreicht: Die ersten Preise sind vergeben, die Finalisten des Galaabends stehen fest. Die chinesische Mezzosopranistinhat beim Liederabend am vergangenen Donnerstag den Preis für das zeitgenössische Lied mit nach Hause genommen. Die beiden Baritone Jeongmeen Ahn (Südkorea) und der deutsche Konstantin Krimmel teilen sich den Preis für das deutsch-französische Lied. Gemeinsam mit Bariton Stefan Astakhov und der Mezzosopranistin(beide Russland) treten sie beim Gala-Abend am Samstag, 29. September in der Bad Mergentheimer Wandelhalle um den Sieg bei DEBUT 2018 an.Die Luft vibrierte, die Stimmung pulsierte beim Liederabend im voll besetzten Roten Saal des Deutschordensschlosses Bad Mergentheim. Die hochkarätig besetzte Jury unter der Leitung von Kammersänger Prof. Harald Stamm hatte in den Tagen zuvor drei männliche und zwei weibliche Stimmen für das Finale ausgewählt, die nun – zwei Tage vor dem großen Finale – an diesem Abend auch um die zu vergebenen Liedpreise sangen.Der deutsche Bariton Johannes Mooser eröffnete den Lieder-Reigen des Abends, indem er – ebenso wie die fünf Finalisten – das extra für DEBUT 2018 vom Leipziger Komponisten Konstantin Heuer geschriebene, zeitgenössische Lied "Über uns beide" anstimmte. Jeder Wettbewerbs-Teilnehmer hatte die Aufgabe, dieses auf einem Gedicht von Else Lasker-Schüler basierende Stück zu interpretieren. Am Donnerstagabend erlebte das Publikum somit einen guten Vergleich der Sängerinnen und Sänger, die alle dem eigentlich ein und demselben Lied ihren eigenen, durchaus sehr unterschiedlichen Stempel aufdrückten. Darüber hinaus hatte jeder zwei weitere Werke ausgewählt: Lieder von Johannes Brahms, Hugo Wolf, Clara Schumann, Robert Schumann, Maurice Ravel, Henri Duparc und Carl Loewe.Clarry Bartha, künstlerische Leiterin des Wettbewerbs, moderierte den Abend in unterhaltsam-launiger Weise. Die kurze Pause, in der sich die Jury zur Beratung zurückzog, überbrückte sie im Gespräch mit der Sopranistin Christine Schäfer und dem Komponisten Konstantin Heuer über das Lied und die Opernwelt an sich.Den Preis für das deutsch-französische Lied, gestiftet von der Sparkassen-Versicherung, teilen sich Jeongmeen Ahn und Konstantin Krimmel. Sie erhalten jeweils 2.000 Euro Preisgeld. Der Preis für das zeitgenössische Lied vergab die Jury an die chinesische Mezzosopranistin3.500 Euro hatte die Sparkasse Tauberfranken gesponsert.Prof. Barbara Bonney (Schirmherrin und Mitglied der Jury), Prof. KS Harald Stamm (Juryvorsitz), Prof. Christiane Libor (Sopranistin), Katja Schaefer (Generalsekretärin Bayerische Akademie der Schönen Künste), Dietmar Schwarz (Intendant Deutsche Oper Berlin), Lucca Targetti (IN ART Management), Ralf Tiedemann (Chefredakteur „Das Opernglas“), Prof. Gerd Uecker (ehem. Intendant Semperoper Dresden); Künstlerische Leitung: Clarry Bartha.Der DEBUT-Sieger erhält am Samstag die „Goldene Viktoria“ und 10.000 Euro Preisgeld. Silber bedeutet 5.000 Euro, für den Drittplatzierten 2.500 Euro.Neu ist die Vergabe des Preises der Herbert-Hillmann-und-Margot- Müller-Stiftung Würzburg in Höhe von 5.000 Euro, der an eine herausragende Richard-Wagner-Stimme verliehen wird. Dr. Andreas Marb stiftet den Publikumspreis in Höhe von 1.000 Euro, die Gottlob-Frick-Gesellschaft einen Auftrittspreis im Wert von 1.500 Euro. Ein Engagement in der Spielzeit 2019/20 verleiht das Philharmonische Orchester Würzburg und eine Rolle bei der „Jungen Oper Schloss Weikersheim“ 2019 vergibt die Jeunesses Musicales e.V. in Form eines Stipendiums.