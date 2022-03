Als chronische metabolische Azidose (cmA), wird eine stoffwechselbedingte Übersäuerung des Körpers bezeichnet. Normalerweise kümmern sich vor allem unsere Nieren darum, dass die Säuren in unserem Körper neutralisiert werden, indem sie Basen produzieren. Bei Menschen mit einer verminderten Nierenfunktion können die Nieren durch den Funktionsverlust allerdings zu wenig Säure über den Urin ausscheiden. Dadurch kommt der Körper in eine „saure“ Stoffwechsellage. Ist der Körper nur für eine kurze Zeit zu sauer, ist das nicht schlimm. Gerät der Säure-Basen-Haushalt länger als drei Monate aus dem Gleichgewicht, spricht man von einer chronischen Übersäuerung. Durch die dauerhafte Übersäuerung kommt es zu zahlreichen körperlichen Problemen wie Muskelschwund, fortschreitender Nierenschädigung und Diabetes.Durch eine basenreiche Ernährung, kann man einer Übersäuerung entgegenwirken. Als Daumenregel gilt, möglichst viermal so viele basen- wie säurenbildende Lebensmittel zu essen. Auf unserer Webseite www.niere-azidose.de/azidose.html finden Sie sowohl eine Tabelle mit säuren- und basenbildenden Lebensmitteln, als auch unseren Säuren-Basen-Rechner, der Ihnen hilft, Ihren Säuren-Basen-Haushalt im Gleichgewicht zu halten.