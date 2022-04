Unseren Säure-Basen-Haushalt können wir uns wie eine Waage vorstellen. Auf der einen Seite befinden sich die Säuren und auf der anderen die Basen. Wenn zu viele Säuren im Körper sind, beispielsweise durch eine säurehaltige Ernährung, dann kippt die Waage und es kommt zu einer Übersäuerung. Ist der Körper dauerhaft zu sauer, so spricht man von einer chronischen metabolischen Azidose (cmA). Typische Probleme sind Muskelschwund und Knochenabbau. Die Knochenschädigung entsteht, weil die Mineralstoffspeicher der Knochen geplündert werden, um den pH-Wert des Blutes zu erhalten und so der Übersäuerung entgegenzuwirken. Doch wenn zu viele Mineralstoffe aus den Knochen herausgelöst werden, verlieren diese an Festigkeit und die Gefahr von Knochenbrüchen steigt.Doch das ist kein Grund zur Panik. Menschen mit gesunden Nieren können eine Übersäuerung ausgleichen. Erst wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, kann es bei längerer Übersäuerung zu einer chronischen metabolischen Azidose kommen.Mehr Informationen über Folgen und Entstehung einer chronischen metabolischen Azidose, sowie weitere wissenswerte Themen zur cmA finden Sie unter http://niere-azidose.de/folgen.html