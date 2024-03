Erfolgreiche Abnahme der Stadtresidenz 7 beim Projekt Von Richthofen Park

Das denkmalgeschützte Gebäude, das im Rahmen des Konversions-Projekts Von Richthofen Park umgebaut und saniert wurde, ist rund 8 Monate früher als geplant fertiggestellt worden.

Die Übergabe an die Eigentümer erfolgte am 22.02.2024.

Der Vermietungsbeginn ist für den 01.03.2024 vorgesehen.

Die DBA Deutsche Bauwert AG blickt stolz auf die vergangenen Wochen zurück, denn mit der Fertigstellung der Stadtresidenz 7 wurde ein weiterer Meilenstein in dem Projekterreicht. Alle neun Wohneinheiten des Gebäudes wurden am 22.02.2024 erfolgreich abgenommen, und zwar deutlich früher als geplant. Ursprünglich war die Fertigstellung für Ende Oktober 2024 geplant. Die Abnahme des Sondereigentums erfolgte sogar bereits am 20.12.2023.„Wir sind stolz, dass wir trotz der aktuell schwierigen Situation auf dem Wohnungsmarkt die Stadtresidenz 7 erfolgreich und zeitnah realisieren konnten“, sagt Uwe Birk, Vorstand der DBA Deutsche Bauwert AG. „Mit der Fertigstellung des nächsten Meilensteins im Von Richthofen Park konnte weiterer Wohnraum in Villingen-Schwenningen zur Verfügung gestellt werden. Die schnelle Vermietung aller Wohneinheiten des Gebäudes betont dazu nicht nur den dringenden Bedarf an Wohnraum, sondern auch das Vertrauen der Menschen in die Qualität unseres Projekts.“Mit dem offiziellen Baubeginn im November 2022 wurde der Grundstein für das Umbauprojekt der Stadtresidenz 7 gelegt. Nach nur 16 Monaten Bauzeit konnte nun am 22.02.2024 gemeinsam mit den Wohnungskäufern im Rahmen einer Einweihungsfeier der erfolgreiche Abschluss und die Übergabe der neun Wohneinheiten in den neu sanierten Wohnungen gefeiert werden. Die ausgelassene Stimmung und das positive Feedback der Erwerber spiegeln den gelungenen Start in eine gesunde Eigentümergemeinschaft wider.Ein weiterer Erfolg, den die DBA Deutsche Bauwert AG verzeichnen kann, ist die vollständige Vermietung aller Wohnungen, deren Mietbeginn am 01.03.2024 erfolgt. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten alle Wohneinheiten zu Konditionen vermietet werden, die über den ursprünglichen Erwartungen liegen. Dies unterstreicht nicht nur die Attraktivität des Standortsund die gelungene Sanierung der Stadtresidenz 7, sondern auch das Vertrauen und die Zufriedenheit der Käufer und Mieter in das Angebot der DBA Deutsche Bauwert AG.Das Konversions-Projektzeichnet sich durch eine architektonische Vielfalt aus und spiegelt das Engagement der DBA Deutsche Bauwert AG wider, historische Bauten zu erhalten, Neubauten in vorhandene Strukturen zu integrieren und ein harmonisches Wohngebiet zu schaffen. Das Ensemble besteht aus sanierten denkmalgeschützten Gebäuden und modernen Neubauten, die sich als Stadtvillen, City Cubes, Stadthäuser und Stadtresidenzen um einen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität – dem früheren Exerzierplatz - gruppieren. Das Projekt bietet insgesamt rund 350 Wohneinheiten, einige Gewerbeeinheiten sowie etwa 380 Tiefgaragenstellplätze und 210 oberirdische Parkplätze.