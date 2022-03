Flexibler Steh-Sitz-Hocker von Trendoffice

Klein, leicht, multifunktional: Egal ob im Büro, am Konferenztisch oder am Homeoffice-Schreibtisch: to-swift ermöglicht agiles Sitzen. Der Steh-Sitz-Hocker von Trendoffice punktet mit intuitiver Höhenverstellung, einer lässigen Wippfunktion sowie einem rutschfesten Fuß, der sowohl auf glatten als auch auf Teppichböden sicheren Halt findet.Nun gibt es den flexiblen Büro-Begleiter – außer in den Farbklassikern Schwarz und Weiß – in vier stylischen neuen Kunststofffarben: Ab sofort kommt der to-swift auch in knalligem Korallenrot, zartem Limonengelb, zurückhaltendem Sand oder kräftigem Ozeanblau daher. Farblich dazu passend sind die Sitzbezüge aus umweltschonendem Tonal-Stoff, der zu 99% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird und daher das Oeko-Tex-Zertifikat sowie das EU Ecolabel trägt. Das ozeanblaue to-swift-Modell besteht sogar zu 100% aus Recycling-Kunststoff.Inspirieren ließ sich das italienische Designer-Trio Scagnellato, Ferrarese und Bertolini beim Entstehungsprozess des Hockers von der Form und der flexiblen Einsetzbarkeit eines Skateboards. Und das merkt man: Die Sitzfläche von to-swift ist je nach Wunsch quer oder längs nutzbar.Der to-swift eignet sich perfekt für agiles Arbeiten und das bewegte Brainstorming in Präsenz oder per Videocall. Der Hocker lässt sich –beispielsweise für die Nutzung am Küchentresen – flexibel in der Höhe anpassen, dank seines geringen Gewichts bequem mit ins Meeting nehmen, im Homeoffice einsetzen und nach der Arbeit wieder platzsparend verstauen.Erhältlich ist der to-swift im Fachhandel, wo er auch ausprobiert werden kann, oder direkt im Webshop unter www.shop.trendoffice.com