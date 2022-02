Dauphin Fiore: Draußen wird’s bunt

Dabei zeigt sich der Stuhlklassiker unglaublich wandelbar: Mehr als 750 Varianten lassen sich aus Farb-, Gestell- oder Polsterhussen-Auswahl kombinieren. Denn die Sitzschalen des von Dauphin-Designerin Jessica Engelhardt entworfenen Klassikers auf vier Beinen, Kufen oder als Freischwinger gibt es in insgesamt zehn Farben: von Wolkengrau bis Senfgelb über Altgrün bis Englischrot – ein ganzer Blumenstrauß aus Farbtönen.Mit Gestellvarianten in Farbe, Weiß oder Schwarz, optionalen Armlehnen oder schmutz- und wasserabweisenden Polsterhussen passt sich Fiore, der bereits den Red Dot Design Award und den German Design Award trägt, flexibel an jeden Outdoor-Bereich an. Hinzu gesellt sich ein passender, wetterfester Tisch – die perfekte Design-Kombi für Terrasse, Balkon oder Garten.Dauphin Fiore Outdoor mit UV- und wasserbeständiger KunststoffschaleJessica EngelhardtGraphitschwarz, Berlinerblau, Eisengrau, Englischrot, Kittgrau, Altgrün, Sanftblau, Senfgelb, Verkehrsweiß, Wolkengrau, WeißVierbeiner in Aluminium silber eloxiert oder farblich passend pulverbeschichtet sowie Vierbeiner, Freischwinger oder Kufenstuhl mit Stahlrohrgestell schwarz oder weiß pulverbeschichtet