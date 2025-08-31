Kontakt
Vorsicht beim Online-Dating: Die 5 häufigsten Todsünden

– und welche Folgen sie haben können

Online-Dating boomt – doch wer bei Singlebörsen und Partnervermittlungen. erfolgreich sein will, sollte einige Grundregeln beachten. Kommunikationsberater und Beziehungsexperten warnen vor den häufigsten Verhaltensfehlern, die potenzielle Partner\innen abschrecken oder sogar ganz aus dem Dating-Spiel kegeln können.

Hier sind die 5 häufigsten Todsünden beim Online-Dating – und warum sie fatale Folgen haben:
  • Unrealistische Selbstdarstellung
    Folge: Wer sich mit stark bearbeiteten Fotos oder übertriebenen Angaben zu Beruf, Körpergröße oder Lebensstil präsentiert, riskiert Enttäuschung beim ersten Treffen – oder wird direkt als unehrlich aussortiert.
  • Ghosting und fehlende Kommunikation
    Folge: Wer plötzlich nicht mehr antwortet, hinterlässt Frustration und Misstrauen. Langfristig kann das zu einem rufschädigenden Verhalten in sozialen Kreisen führen – gerade in kleineren Städten.
  • Copy-Paste-Nachrichten und belanglose Floskeln
    Folge: Einheitsbrei wirkt einfallslos und zeigt Desinteresse. Viele Nutzer\innen sortieren solche Profile sofort aus – das Match ist schnell Geschichte.
  • Zu schnelles Tempo (z. B. intime Fragen nach wenigen Nachrichten)
    Folge: Wer zu forsch agiert, überschreitet persönliche Grenzen und verschreckt sein Gegenüber. Das kann nicht nur Matches zerstören, sondern auch als übergriffig empfunden werden.
  • Fehlende Profilpflege (z. B. veraltete Bilder, leere Bio)
    Folge: Ein lieblos gestaltetes oder veraltetes Profil wirkt abschreckend – die Chance auf ernsthafte Kontakte sinkt rapide.
„Authentizität, Respekt und echtes Interesse sind das A und O beim Online-Dating“, sagt der Geschäftsführer einer der führenden Online Singlebörsen, Uwe Thomas. „Wer sich Zeit für ehrliche Kommunikation nimmt, wird langfristig erfolgreicher sein – digital und im echten Leben.“

Dating Cafe Online GmbH

Online-Dating in entspannter Café Atmosphäre.

Die Dating Cafe Online GmbH betreibt mit www.datingcafe.de eine der führenden deutschen Online-Dating-Plattformen, die sich durch ein einzigartiges Konzept auszeichnet. Seit ihrer Gründung hat sich DatingCafe als vertrauenswürdiger Ort für Singles etabliert, die nach ernsthaften und langfristigen Beziehungen suchen. Mit einem starken Fokus auf Qualität und Sicherheit bietet die Plattform ein authentisches Dating-Erlebnis, das durch manuelle Profilprüfungen und einen individuellen Kundenservice gewährleistet wird. DatingCafe richtet sich an Singles, die Wert auf Niveau und Seriosität legen. Durch vielfältige Funktionen ermöglicht es die Plattform, Gleichgesinnte in einer angenehmen und sicheren Umgebung zu treffen. Dating Cafe steht für Liebe mit Vertrauen und Respekt.

