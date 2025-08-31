Vorsicht beim Online-Dating: Die 5 häufigsten Todsünden

Hier sind die 5 häufigsten Todsünden beim Online-Dating – und warum sie fatale Folgen haben:
- Unrealistische Selbstdarstellung
Folge: Wer sich mit stark bearbeiteten Fotos oder übertriebenen Angaben zu Beruf, Körpergröße oder Lebensstil präsentiert, riskiert Enttäuschung beim ersten Treffen – oder wird direkt als unehrlich aussortiert.
- Ghosting und fehlende Kommunikation
Folge: Wer plötzlich nicht mehr antwortet, hinterlässt Frustration und Misstrauen. Langfristig kann das zu einem rufschädigenden Verhalten in sozialen Kreisen führen – gerade in kleineren Städten.
- Copy-Paste-Nachrichten und belanglose Floskeln
Folge: Einheitsbrei wirkt einfallslos und zeigt Desinteresse. Viele Nutzer\innen sortieren solche Profile sofort aus – das Match ist schnell Geschichte.
- Zu schnelles Tempo (z. B. intime Fragen nach wenigen Nachrichten)
Folge: Wer zu forsch agiert, überschreitet persönliche Grenzen und verschreckt sein Gegenüber. Das kann nicht nur Matches zerstören, sondern auch als übergriffig empfunden werden.
- Fehlende Profilpflege (z. B. veraltete Bilder, leere Bio)
Folge: Ein lieblos gestaltetes oder veraltetes Profil wirkt abschreckend – die Chance auf ernsthafte Kontakte sinkt rapide.
