Vorsatz für das neue Jahr: Singles legen großen Wert auf Love-Life Balance

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage mit über 190.000 Teilnehmern beleuchtet, wie Singles heutzutage die Balance zwischen Liebesleben und anderen Lebensaspekten sehen. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der Singles ein harmonisches Gleichgewicht zwischen persönlichen Beziehungen und anderen Lebensbereichen, wie der Karriere, anstrebt.Erstaunlich ist, dass 75,31% der Befragten angeben, auch als Single glücklich sein zu können. Diese Zahl deutet darauf hin, dass viele Singles ein erfülltes Leben unabhängig von ihrem Beziehungsstatus führen.In Bezug auf die Zeit, die Singles mit einem neuen Partner verbringen möchten, zeigt sich eine deutliche Flexibilität. Die Mehrheit (42,89%) gibt an, dass dies von der Person und den Umständen abhängt, was auf eine individuelle Anpassungsfähigkeit in Beziehungen hindeutet.Interessant ist auch, dass 61,17% der Teilnehmer eine Fernbeziehung nur für eine kurze Zeit in Betracht ziehen würden, was die Bedeutung physischer Nähe und regelmäßiger persönlicher Interaktion unterstreicht.Ein weiteres Kernergebnis ist, dass 61,41% der Befragten die Partnerschaft gegenüber der Karriere priorisieren, wobei eine signifikante Minderheit (37,79%) beiden Aspekten denselben Stellenwert beimisst. Dies zeigt, dass viele Singles sowohl ihre Beziehungen als auch ihre beruflichen Ambitionen als wichtig erachten und nach einem Gleichgewicht zwischen beiden streben.Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen deutlich, dass Singles heutzutage ein ausgewogenes Leben anstreben, in dem persönliches Glück, Flexibilität in Beziehungen und die Balance zwischen Partnerschaft und Karriere zentrale Rollen spielen. Ergo eine Tendenz zu gesunder Individualität, bei der die Zufriedenheit in einer Beziehung nicht von permanenter Nähe abhängt.Wenn das dann auch noch beide PartnerInnen so sehen, ist das Glück perfekt. Deshalb ist der Vorsatz mehr “Love-Live Balance" unsere klare Empfehlung für das neue Jahr.