Ein Vierteljahrhundert Liebe und Leidenschaft

Als noch niemand Google kannte und stattdessen Altavista als Suchmaschine nutzte und natürlich auch lange bevor es Parship und Co. gab, hat DatingCafe.de bereits Herzen miteinander verbunden und echte Liebesgeschichten geschrieben. Heute feiert die Online-Dating-Plattform DatingCafe.de stolz ihren 25. Geburtstag – und damit ein Meilenstein in einer Ära, in der das Internet und die Liebe untrennbar miteinander verwoben sind.Gegründet im Jahre 1998 von der visionären Diplom-Ingenieurin Heike von Heymann, hat sich das DatingCafe inmitten aller technologischen Veränderungen, Führungswechsel und neuen Player im Markt standhaft gehalten. Als Urgestein der digitalen Partnersuche hat sich die Plattform nicht nur gegen den übermächtigen Wettbewerb behauptet, sondern sich stetig weiterentwickelt. Heute ist DatingCafe.de damit stärker denn je aufgestellt.Seit 2022 ist DatingCafe.de stolzer Teil des großen Dating-Netzwerks der ICONY GmbH, die die Plattform mit neuem Leben gefüllt hat und für frischen Wind sorgt. Die vergangenen 25 Jahre waren eine aufregende Reise, geprägt von unzähligen glücklichen Begegnungen und liebevoll geschmiedeten Beziehungen.Uwe Thomas, Geschäftsführer der Dating Cafe Online GmbH, teilt seine Begeisterung: "Wir freuen uns sehr, das 25-jährige Bestehen von DatingCafe.de feiern zu können und bereiten ganz besondere Aktionen für unsere alten und natürlich auch neuen Gäste vor!"25 Jahre DatingCafe.de – das bedeutet 25 Jahre voller Liebe, Freundschaften, gefundener Seelenverwandter und unvergesslicher Momente. Mit dem leidenschaftlichen Bekenntnis zu Qualität und Echtheit hat DatingCafe.de den Lauf der Zeit überstanden und sich als starker, ehrlicher und verlässlicher Player im Online-Dating-Markt positioniert.Im Zuge des Jubiläums plant DatingCafe.de eine Reihe von Veranstaltungen und Aktionen, die die Benutzerfreundlichkeit, den Spaß und die Erfolgsrate der Online-Partnersuche weiter erhöhen werden. Bleiben Sie also gespannt und feiern Sie mit uns diesen denkwürdigen Meilenstein!