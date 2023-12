Special Mention: Das neue Sofadesign der Wäscherei beim German Design Award 2024 ausgezeichnet

Das Möbelhaus TRISTAN Einrichtungs GmbH

Die Wäscherei – Das Möbelhaus ist seit über 25 Jahren die Hamburger Institution für ausgefallene Einrichtungsideen. Auf über 8.000 qm Ausstellungsfläche – plus Dependancen am Jungfernstieg im Hamburger Hof - zeigt das Haus außergewöhnliche Designermöbel in einem unverwechselbaren Stil, von großen Marken wie Bullfrog Design oder Ditre Italia bis zu kleinen Marken und jungen Newcomern. My Mexiko City hat sich als ehemaliges Wäscherei-Outlet zu einem jungen Möbelspezialisten mit eigenem Programm und jungen Möbeltrends entwickelt. Dank Direktvertrieb sind die Sofakollektionen, Tische und Lampen hier bewusst unterhalb marktüblicher Preise kalkuliert. Seit Herbst 2023 ist My Mexiko City als eigener Brandshop mitten in der Wäscherei im Roten Raum zu finden.

