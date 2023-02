German Design Award 2023: Wäscherei-Sofa Limoncello mit Special Mention ausgezeichnet

Inspiriert vom sonnigen Italien, entworfen im kühlen Hamburg: Sofa Limoncello zeigt ein aufregendes, organisches Design gepaart mit verspielten Details und asymmetrischen Rückenlehnen. Dabei sind sowohl der Bezug als auch die Farbe der auffälligen Naht frei wählbar und machen das Eigendesign des Hamburger Möbelhauses zu einem individuellen Design-Statement.Das neue Wäscherei-Design wurde vom Rat für Formgebung mehr als positiv aufgenommen. Kurz vor Einreichungsfrist wurde der erste Prototyp des ungewöhnlichen Sofas eingereicht und vom Rat für Formgebung mit einer Special Mention bedacht. Bei der Preisverleihung im Rahmen der Ambiente Messe in Frankfurt freute sich Michael Eck, Möbeldesigner und Geschäftsführer der Wäscherei, über die Auszeichnung: „Die Wäscherei steht für individuelles Design abseits ausgetretener Pfade. Dass unsere neue Kreation von der Jury auf diese Weise honoriert wird, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“Die Wäscherei Hamburg ist Möbelhaus und Designlabel zugleich. Sofa Limoncello ist dabei das neueste Modell in einer langen Reihe von ausgezeichneten Möbeldesigns . Dazu gehören Sofa Credo (German Design Award Winner 2020) und Bett Carnaby (Interior Design Award 2015). Zuletzt brachte das Label das eher gradlinige und skandinavisch inspirierte Sofa Fumo heraus. Die Kreativabteilung der Wäscherei zeigt damit mutige Entwürfe und positioniert sich bewusst abseits bekannter Massenware.Die Wäscherei-Designs sind exklusiv im Hamburger Möbelhaus erhältlich. Limoncello gibt es in zahlreichen Farben, Bezügen und zwei Größen (300x145 und 240x115 cm). Auch die Kedernaht kann in der Wunschfarbe gewählt werden. Der Startpreis liegt bei 2.290 €.