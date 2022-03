Design-Popup wächst mit seinem Erfolg: Der My Mexiko City X Die Wäscherei Store begeistert Hamburg ab sofort auf 500 qm

Die Hamburger Innenstadt blüht auf. Pünktlich zum Frühling erweitert der Popup-Store von My Mexiko City X Die Wäscherei seine Fläche auf über 500 qm. Und ginge es nach den Hamburger Designfans könnte das Konzept gerne noch ausgebaut werden.



Wie lange darf ein Popup-Store diesen Namen tragen? Der My Mexiko City X Die Wäscherei Design-Popup schickt sich an, noch eine Weile länger das Hamburger Passagenviertel am Jungfernstieg zu bereichern. Die jungen Möbeltrends von My Mexiko und die ausgefallen Einrichtungsideen der Wäscherei werden bei den Kunden immer beliebter. Jetzt wächst der Store von ursprünglich 400 auf über 500 qm.



„Wir können uns eine langfristige Platzierung hier in der Innenstadt durchaus vorstellen“, sagt Geschäftsführer Michael Eck. „Die Reaktionen sind durchweg positiv, ob von Stamm- oder Neukunden. Der Trend zum individuellen Einrichten abseits des Mainstreams wird weiter zunehmen und mit unserem Konzept in der Innenstadt schließen wir hier offensichtlich auch eine Lücke.“



Stationäre Touchpoints mit einzigartigem Ambiente



Der „Lückenfüller“ könnte sich über die zunächst angedachte Laufzeit bis zum Sommer weiter ausdehnen. Auch eine räumliche Vergrößerung ist denkbar. Die farbenfrohe Dekoration, die ausgefallenen Möbel und markanten Leuchten beleben den Hamburger Hof nachhaltig. Auch andere Brands – wie etwa Kare Design in München oder Onlinehändler wie Home 24 – experimentieren mit kleineren Touchpoints in den Innenstädten. Die Flächen werden wieder etwas preiswerter, während sich gleichzeitig das Bewusstsein durchsetzt, dass Einkaufsviertel mit einzigartigen Konzepten, Stores und Ideen von den Kunden nachgefragt werden.



Das sieht auch Annika Saß, Projektmanagerin vom Hamburger BID Passagenviertel so: „Unsere Kundinnen und Kunden wollen nicht nur einkaufen, sondern flanieren, genießen und entdecken. Daher passen Konzepte und Läden wie My Mexiko City und die Wäscherei perfekt zu uns und in die Hamburger Innenstadt.“



Nicht zuletzt zeigt sich in dem Erfolg des Stores auch die Sehnsucht nach dem direkten, analogen Einkaufserlebnis. Die Digitalisierung stößt beim Thema Einrichtung und Design zwangsläufig an ihre Grenzen. Die Leidenschaft für das Einkaufserlebnis sind fester Bestandteil der Markenwelt rund um Die Wäscherei und My Mexiko City, egal ob im Popup und im Haupthaus in der City Nord. Die Hamburger Innenstadt hat damit eine neue Anlaufstelle für Einrichtungs- und Designfans - die vielleicht sogar gekommen ist, um zu bleiben.