Neue Gebietsverkaufsleiterin bei Danogips

Seit Anfang Januar 2024 betreut Larissa Gather die Kunden der Firma Danogips GmbH & Co. KG als Gebietsverkaufsleiterin in den Regionen Schleswig-Holstein, Hamburg, nördliches Mecklenburg-Vorpommern sowie den Norden Niedersachsens.



Frau Gather ist seit August 2020 im Unternehmen. Sie hat Ihre Ausbildung zur Industriekauffrau und Ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre bei der Danogips GmbH & Co. KG abgeschlossen. Ab Februar 2023 war Frau Gather im Vertriebsinnendienst tätig und konnte hier bereits intensiv Kundenkontakte knüpfen.



Frau Gather ist hoch motiviert und freut sich, Ihre Handelskunden als auch Verarbeiter fachkompetent beraten und betreuen zu können.