Neue Gebietsverkaufsleiterin bei Danogips

Danogips GmbH & Co. KG

Als Komplettanbieter für den trockenen Innenausbau gehört die Danogips GmbH & Co. KG zu den führenden Baustoff-Lieferanten in Deutschland. Das Unternehmen steht für freie Komponentenwahl und offene Lösungen im Trockenbau. Das Produkt-Programm umfasst Gipsplatten in verschiedenen Ausführungen und optimal aufeinander abgestimmte Spachtel-Materialien. Zudem bietet das Unternehmen umfangreiches Zubehör für den Trockenbau sowie ausgereifte Profiltechnik. Die Produkte werden ausschließlich über den servicegebenden Baustoff-Fachhandel vertrieben.

alles anzeigen