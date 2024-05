Nachhaltigkeit trifft auf Benutzerfreundlichkeit

Die Danogips GmbH & Co. KG gibt die Einführung ihrer neuen Produktverpackungen für ihre DANO® Spachtelmaterialien bekannt. Der Fokus bei der Entwicklung lag darauf, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten und gleichzeitig eine benutzerfreundliche Verpackung zu gestalten. Das Unternehmen betont, dass die bewährte Qualität der Produkte erhalten bleibt.



Die Eimer für die pastösen Spachtel bestehen nun teilweise aus recyceltem Material. Im Zuge der Neugestaltung wurde auch das Design für die Pulverspachtel aktualisiert. Abgerundet wird das Sortiment durch einen neuen Anmacheimer zum Anmischen der Pulverprodukte.



Auf allen Verpackungen ist deutlich erkennbar, für welche Qualitätsstufen die unterschiedlichen Spachtelmaterialien geeignet sind. Der bekannte Farbcode, um die Produkte auch visuell schnell zu identifizieren, bleibt erhalten. Bei den pastösen Produkten spiegelt sich der Farbcode zusätzlich in farbigen Deckeln wider. Die Pulverspachtel sind mit einem umlaufenden Farbband versehen.



Ein QR-Code bietet direkten Online-Zugriff auf wichtige Dokumente wie Produktdatenblätter, Sicherheitsdatenblätter und CE-Kennzeichnungen.



Die Artikelnummern und EAN-Codes bleiben unverändert, dies gewährleistet einen reibungslosen Bestellprozess. Um Ressourcen zu schonen, werden die bestehenden Lagerbestände komplett aufgebraucht.



"Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserem neuen Verpackungslayout einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Benutzerfreundlichkeit gemacht haben", sagt Andreas Bolte, Commercial Director bei Danogips GmbH & Co. KG.

(lifePR) (