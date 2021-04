Jeroen Dickhoff wird neuer Geschäftsführer der Danogips GmbH & Co. KG

Mit Wirkung zum 1. April 2021 übernimmt Jeroen Dickhoff die Position des Geschäftsführers bei Danogips mit Sitz in Neuss. Der 41-Jährige tritt die Nachfolge von Lars Klodwig an, der die Position des Group Commercial Officers der Knauf Gruppe übernommen hat.



Jeroen Dickhoff hat einen Master in International Business und war zuletzt als Geschäftsführer für Spanien und Portugal bei der Bosch Building Technologies tätig.



„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen bei Danogips“, sagt Jeroen Dickhoff. „Wir haben uns hohe Ziele für ein herausforderndes Jahr 2021 gesetzt. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle.“

