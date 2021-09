Alles mit ein paar Klicks - Trockenbau-Lösungen online planen

Pressemitteilung BoxID: 863743 (Danogips GmbH & Co. KG)

Mit einer ganzen Reihe verbesserter Funktionen hat der Gipsplatten Hersteller seinen Konstruktionsselektor für Trockenbau-Lösungen aktualisiert. Das praktische Online-Tool bietet den Kunden erweiterte Filtermöglichkeiten bei den bautechnischen Anforderungen. Der Download relevanter Datenblätter und die Verknüpfung zu wichtigen Planungstools wurde erweitert und komplementiert. Klar und übersichtlich aufgebaut, finden Baustoffhändler, Fachunternehmer und Architekten mit wenigen Klicks Ihre Trockenbau-Lösungen mit allen dazugehörigen Konstruktionsunterlagen.



Die erweiterte Suchmaske ermöglicht es Interessierten nicht nur nach den primären bautechnischen Anforderungen wie z. B der Feuerwiderstandsklasse, dem Schalldämm-Maß oder der Wandhöhe zu suchen. Wer detaillierter filtern möchte und spezielle Anforderungen hat, stellt zusätzlich z. B. auch die Art der Konstruktion, die Brandschutz-anforderung, zulässige Spannweiten oder die Beplankungslagen und -dicke ein. Aus über 10.000 Varianten werden dem Kunden nicht nur Basiskonstruktionen für Wände, Decken, Dach-, Stützen- oder Trägerbekleidungen herausgefiltert. Der Konstruktionsselektor von Danogips informiert gleichermaßen über Trockenbau-Lösungen für hochwertigen Brand- und Schallschutz, freitragende Unterdecken sowie über einbruchhemmende Wände.



„Mit ein paar Klicks bieten wir unseren Kunden die gesamte Trockenbauwelt. Wir zeigen nicht nur geprüfte Lösungen, sondern auch alle relevanten Normkonstruktionen. Damit ist unser Konstruktionselektor einzigartig am Markt“, meint Markus Runte, Leiter der Technik bei Danogips.



Hat der Kunde seine Suchparameter eingegeben, werden alle denkbaren Konstruktionslösungen übersichtlich angezeigt. Die neuen Piktogramme sorgen dabei für eine klare Gliederung und gute Lesbarkeit. Mit nur einem Klick ist der Kunde von allen dazugehörigen relevanten Dokumenten und planerischen Schnittstellen entfernt. Ob Ausschreibungstexte im GAEB Format, Konstruktionsblätter, BIM-Module, Prüfzeugnisse oder vorausgefüllte Fachunternehmererklärungen. All das ruft der Kunde schnell und einfach ab.



Zwei weitere sehr nützliche Features sind der neue „Share-Button“ und der Merkzettel. Die Ergebnisse lassen sich teilen oder für den späteren Gebrauch ablegen.



„Unser Konstruktionsselektor ist ein umfangreiches Online-Nachschlagewerk für Trockenbau-Lösungen. Unsere Kunden können sich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche kompetent und immer aktuell informieren. Dieses Online-Tool ist zusätzlich zu unserer technischen Hotline ein weiterer kostenloser Service für unsere Kunden. “, sagt Vertriebsleiter Hubertus Kertelge.



Den Konstruktionselektor finden die Kunden auf der Webseite des Unternehmens. Die Nutzung ist selbstverständlich ohne Anmeldung möglich.

(lifePR) (