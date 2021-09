Jetzt kommt Farbe ins Haar - Star-Coiffeur Stephan Ghislain setzt Trends in der natürlichen Haar-Färbung und -Tönung

PTÖ sind auf rein natürlicher Basis hergestellt und geben dem Haar ein natürliches Aussehen.

Die adstringierende Wirkung und der PH-Wert von 4,5 bewirken, dass sich die äußerste Schuppenschicht zusammenzieht und das Haar dadurch eine neue Eigenschaft und einen schönen langanhaltenden Glanz erhält, der ca. vier bis

fünf Wochen hält (je nachdem wie oft man sein Haar wäscht).

PTÖ pflegen das Haar und verleihen ihm gleichzeitig einen Farbton.

Eine Farbaddition setzt nur dann ein, wenn PTÖ über mehrere Monate

regelmäßig eingesetzt wird.

Mit PTÖ werden die Farbpigmente gleichmäßig auf das Haar verteilt, die sich vollständig wieder herauswaschen lassen. Dadurch entsteht kein Ansatz!

PTÖ decken mindestens 70% und 100% maximal graumeliertes Haar ab.

Die Abdeckung kann bis zu drei Monaten halten.

Der PTÖ-Effekt lässt durch die Einwirkung von falschen Shampoos, Salzwasser, Chlorwasser und Sonnenlicht schneller wieder nach.

PTÖ-Farbresultate lassen sich mit der Zeit schnell und einfach wieder herauswaschen.

PTÖ lassen sich auch gut bei Kunden mit Hautallergien anwenden.

Mit PTÖ kann verlängertes überlaugtes Haar repariert werden.

PTÖ beugen nach mehreren Anwendungen dem Haarspliss vor.

PTÖ stärken feines und dünnes Haar auf natürlicher Basis.

PTÖ gepflegtes Haar braucht keine Kur mehr (Feuchtigkeitsspray wird empfohlen).

PTÖ kombiniert mit Mèches geben den PTÖ-Farben erfrischende Farbreflexe.

PTÖ gepflegtes Haar fühlt sich im trockenen Zustand weich und seidig an.

PTÖ wirken auf dauergewelltes Haar sehr pflegend.

PTÖ ziehen die Haarstruktur etwas zusammen.

PTÖ pflegen das Haar gesund.

Bereits vor 20 Jahren wurde eine Kundin mit besonders speziellen Anforderungen an die Haarfärbung auf Stephan Ghislain durch einen Flyer aufmerksam. Da sie den Flyer verlegte, wandte sie sich an einen Frisör einer Salonkette, die mit günstigen Preisen warb. Dies wurde ihr zum Verhängnis – zumindest für ihre Haare. Der Frisör hatte ihr „das Blaue vom Himmel“ versprochen für perfekt gefärbte und gepflegte Haare. „Die Qualität ließ zu wünschen übrig“ reklamierte die Kundin. „Er arbeitete mit einer chemischen Haarfärbung, die mir die Haare verhunzte!“. Es dauerte Monate bis sich ihre Haare von der Wurzel bis zur Spitze erholt hatten.„Dies ist kein Einzelfall“, sagt der Damen- und Herren-Coiffeur Stephan Ghislain, der seinen gleichnamigen Salon seit 22 Jahren erfolgreich in Basel führt und inzwischen als Geheimtipp im gesamten deutschsprachigen Raum gilt.„Häufig wenden sich die Kunden an den erstbesten Frisör, der sich keine Zeit für ihre Bedürfnisse und Wünsche nimmt. Bei diesen Preisen steht der Kunde nicht im Mittelpunkt, sondern muss einfach schnell „durchgeschleust“ werden. Das Ergebnis ist für ihn nicht zufriedenstellend. Bei Haarfärbungen und -tönungen ist dies sogar mangelhaft und langfristig schädlich für die Gesundheit des Haares. Hier werden gern chemische Mittel eingesetzt, die im Einkauf günstig sind. Enttäuscht und teilweise richtig verzweifelt kommen die Kundinnen und Kunden dann zu mir in die Missionsstrasse 61. Denn hier wäre so etwas nicht passiert“, ist Ghislain überzeugt.Seit dem ersten Meisterjahr bei Peter Polzer im Jahr 1991 kennt Stephan Ghislain nicht nur die Anforderungen und Wünsche seiner Kundinnen und Kunden, sondern auch die gesamte Bandbreite an Haarfärbemittel und Tönungen aus dem Effeff.Farben sind sein Spezialgebiet. Schon vor 30 Jahren hat der Farbprofi Haarfärbemittel auf Pflanzenbasis kennengelernt. In nur fünf Monaten hatte er sich in die komplexe Materie eingearbeitet und kommt heute mit allen Kundenwünschen zurecht – seien sie noch so anspruchsvoll. Dabei beruft er sein Wissen auf die erprobte Farbtyp-Beratungsmethode von der bekannten Unternehmens- und Typberaterin Regina Först.Sein Ziel: Höchste Kundenzufriedenheit. Dabei gilt es bei der Farbtyp-Beratung, Auswahl des Farbtons und Färbe- oder Tönungsmittels das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.„Zunächst einmal gibt es nicht die PERFEKTE Haarfärbung oder Tönung“, sagt Ghislain und sieht bereits in dieser Äußerung eine Falschberatung. „Gerade bei dünnem, feinen und strapaziertem Haar haben sich Pflanzenhaarfarben bewährt“, weiß der Damen- und Herren-Coiffeur.In der bevorstehenden dunklen Jahreszeit im Herbst und Winter möchte der Star-Coiffeur mehr Farbe ins Haar bringen. Dabei wird er gezielt natürliche Pflanzenhaarfarben und Pflanzentönungen einsetzen.„Bei Pflanzenhaarfarben sind derzeit Ingwer, Safran, Zimt, Herbstlaub, Nuss, Rotdorn, Kastanie, Schwarzer Pfeffer, Kandis und Bambus die absoluten Renner“ sagt Stephan Ghislain. Er informiert sich regelmäßig auf internationalen Fachmessen, wo er die neuesten Trends aufspürt und in seinen Salon nach Basel bringt.Pflanzentönungen (PTÖ) stehen ebenfalls auf seinem Programm. Hier gibt Stephan Ghislain wertvolle Information zum Thema PTÖ und was diese Tönungen bewirken:Fazit: PTÖ verleihen dem Haar einen schönen natürlichen Farbton, der sich mit der Zeit gleichmäßig wieder herauswaschen lässt. Dadurch entsteht kein Ansatz zum Nachfärben.Die natürliche pflegende Wirkung gibt dem Haar seidigen Glanz und mehr Sprungkraft.Pflegende Shampoos, Kuren und Feuchtigkeitssprays für langanhaltende Farbeffekte sind im Salon von Stephan Ghislain erhältlich.Termine können gern telefonisch vereinbart werden:Tel. 061 222 27 63 oder Mobil 079 753 91 30Stephan Ghislain freut sich auf Ihren Besuch!Stephan Ghislain – Coiffeur-Salon in Basel / SchweizSeit jeher stehen Wohlfühlen und Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle für den Star-Coiffeur Stephan Ghislain. Neben individuellen Haarschnitten zeichnet sich seine Arbeit durch weiche natürliche Formwellen, Mèches in verschiedenen Variationen, den Einsatz natürlicher Pflanzenfarben und ausdrucksvolle Haarfarben aus.Sein Beruf ist seine Leidenschaft. Im Bereich Beauty & Wellness und Fashion & Style ist es erforderlich immer mit der Zeit zu gehen. Daher bildet sich Stephan Ghislain mindestens zwei- bis dreimal jährlich auf Seminaren und Coiffeur-Messen in ganz Europa weiter, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.Er spricht mit seiner Arbeit Personen jeder Altersgruppe an, die Wert auf schöne und gepflegte Haare und individuelle Haarschnitte legen.Im Jahr 1999 gründete Stephan Ghislain seinen gleichnamigen Coiffeur-Salon in Basel in der Schweiz. In den vergangenen Jahren hat er sich zu einem Geheimtipp nicht nur für Kunden aus Basel entwickelt, sondern zieht auch Kunden aus dem deutschsprachigen Raum an. Aufgrund der Nähe zu der Schweiz kommen besonders viele Kunden aus dem Baden-Württembergischen Lörrach und Weil-am-Rhein.Damen und Herren Coiffeur Stephan GhislainMissionsstrasse 61CH-4055 BaselTel.: +41 (0) 61 222 27 63Mobil: +41 (0) 79 753 91 30Öffnungszeiten:Montag: 09:30 – 17:30 UhrDienstag: RuhetagMittwoch – Freitag: 08:00 – 19:00 UhrSamstag: 09:00 – 16:00 UhrNur mit Terminvereinbarung!