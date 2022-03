Erste stellvertretende Landesinnungsmeisterin im deutschen Dachdeckerhandwerk gewählt

Dachdeckerhandwerk Baden-Württemberg hat stv. Landesinnungsmeisterin einstimmig gewählt

Janine Neureuther, Geschäftsführerin der Neureuther Bedachungen GmbH in Rheinstetten bei Karlsruhe, übernimmt ab sofort das Amt der stellvertretenden Landesinnungsmeisterin im Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg. Sie wurde einstimmig durch die zehn Dachdecker-Innungen Baden-Württembergs gewählt worden, nachdem Michael Braunwarth aus Langenargen in Oberschwaben sein Amt zum 31. Dezember 2021 satzungsgemäß niedergelegt hatte.



Zuvor war seit mehr als acht Jahren Michael Braunwarth als einer der beiden stellvertretenden Landesinnungsmeister tätig.



Ursprünglich hätte die Wahl im Rahmen des Landesverbandstags in Mannheim im März stattfinden sollen. Da dieser aufgrund der Corona-Pandemie auf Oktober 2022 verschoben wurde, musste die Wahl im schriftlichen Umlaufverfahren erfolgen. Die Ergebnisverkündigung fand in der Obermeistersitzung am Freitag, 4. März 2022 in den Räumlichkeiten der Paul Bauder GmbH & Co. KG statt.



Janine Neureuther ist damit die erste stellvertretende Landesinnungsmeisterin im deutschen Dachdeckerhandwerk. In ihrem Ehrenamt gilt es für Janine Neureuther somit in große Fußstapfen ihres Vorgängers zu treten.



Die neue stellvertretende Landesinnungsmeisterin blickt mit großer Vorfreude auf die Herausforderungen der kommenden Amtszeit: „Wer im Handwerk nachhaltig und gut digitalisiert unterwegs ist, der wird die aktuelle Fachkräftesituation nicht ganz so hart zu spüren bekommen, wie diejenigen, die nicht mit der Zeit gehen. Unser Hauptaugenmerk muss deshalb darauf liegen, moderne Betriebe im Dachdeckerhandwerk hervorzubringen, um attraktiver für die kommenden Generationen zu sein und so dem Fachkräftemangel aktiv entgegentreten zu können.“



Janine Neureuther wird u. a. das Amt der Landesreferentin für Berufsbildung übernehmen und so den Landesvorstand ab sofort wieder vervollständigen.



Landesinnungsmeister Karl-Heinz Krawczyk aus Freiburg freut sich auf die Zusammenarbeit: „Wir sind wirklich froh, mit Janine Neureuther ein engagiertes Vorstandsmitglied gewonnen zu haben. Sie wird jede Menge frischen Wind und neue Ideen mit in den Verband einbringen. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit, blicken aber natürlich auch mit ein wenig Wehmut auf den Abschied von Michael Braunwarth, dem wir für sein enormes Engagement von ganzem Herzen danken“.