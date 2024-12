Zu Weihnachten gibt’s was aufs Dach

Alle Jahre wieder die beiden Fragen: „Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?“ und „Was soll ich bloß schenken?“Der Dachdecker Verband Nordrhein hätte da einige Ideen. Wie wäre es denn, in diesem Jahr mal anstatt eines Wellness-Tages einen „Wellness-Gutschein“ für das Dach zu verschenken? Gemeint ist damit ein Gutschein für einen DachCheck, bei dem das Dach von einem Fachbetrieb der regionalen Dachdecker-Innung einer gründlichen Sichtprüfung unterzogen wird. Hier können kleine Mängel oft noch so rechtzeitig entdeckt werden, bevor daraus kapitale Dachschäden entstehen.Mehr zum DachCheck, der bundesweit nach einheitlichen Kriterien ausgeführt und protokolliert wird, ist unter https://dachcheck.dachdecker.org nachzulesen.Eine weitere Geschenkidee wäre auch, einen Gutschein für die Überprüfung der Dachfenster zu überreichen. Viele Dachfenster in bestehenden Gebäuden sind noch immer die „Erstausrüstung“, die beim Bau oder Ausbau des Dachgeschosses montiert wurden. So stellen diese alten Dachfenster ein Einfallstor für winterliche Kälte sowie sommerliche Hitze dar. Gleichzeitig sind viele betagte Dachfenster ein „energetisches Loch“ für die mit hohen Heizkosten erwärmte Raumluft, die fast ungehindert entweichen kann.Nach der objektiven Überprüfung der Dachfenster kann der Dachdecker-Innungsbetrieb Tipps geben, ob und wie hier eine Optimierung möglich ist. Diese kann von einem fachgerechten Austausch des alten Fensters bis zur „Auf- und Ausrüstung“ modernerer Dachfenster z. B. durch Jalousiensysteme reichen. Übrigens ist auch ein Austausch durch den Dachdecker-Fachbetrieb oft weniger Aufwand als von Hausbesitzern befürchtet. Wichtig ist nur, dass alle Arbeiten rund um das Dach von entsprechend qualifizierten Dachdecker-Betrieben ausgeführt werden.Eine schöne Geschenkidee ist die optische Aufwertung und Individualisierung des Daches durch einen Dachschmuck. Die Auswahl reicht hier von Tiermotiven wie Katze oder Pferd, die auf uralte Traditionen zurückgehen, bis zum „Schlafwandler“ als Highlight auf dem Dachfirst. Auch hier sollte die wind- und wetterfeste Montage durch den Dachdecker-Fachbetrieb erfolgen und nicht etwa durch Heimwerker.In jedem Fall sind Weihnachtsgeschenke rund ums Dach außergewöhnliche Geschenkideen, die das ganze Jahr über in Erinnerung bleiben.Adressen von qualifizierten Dachdecker-Fachbetrieben gibt es bei den regionalen Dachdecker-Innungen und beim Dachdecker Verband Nordrhein unter www.ddv-nr.de