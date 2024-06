Dachdecker-Verband Nordrhein beendet erfolgreiche Sommertour zugunsten des Kinder- und Jugendhospizes Regenbogenland in Düsseldorf

Der Dachdecker Verband Nordrhein hat seine erste Fahrrad-Sommertour unter dem Motto „Dachdecker drehen am Rad“ erfolgreich abgeschlossen. Drei Dachdeckermeister aus dem Landesinnungsverband Nordrhein haben eine Fahrradtour absolviert, um Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf zu sammeln. Die Strecke führte von Weil am Rhein bis nach Rees und umfasste insgesamt 770 Kilometer.



Die Dachdeckermeister Bernd Gockel (Willich), Uwe Fehr (Moers) und der Geschäftsführer des Dachdecker Verbandes Nordrhein, Thomas Schmitz (Düsseldorf), die sich bereits seit mehr als 30 Jahren kennen und zusammen die Meisterschule Moers der Handwerkskammer Düsseldorf besucht haben, legten die Strecke in neun Etappen zurück. Dabei besuchten sie regionale Innungsbetriebe in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.



Die Sommertour stand dabei ganz im Zeichen des guten Zwecks. Das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf ist ein Ort, an dem lebensverkürzt erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie ihre Familien Unterstützung und Lebensfreude erfahren. Das Hospiz ermöglicht es betroffenen Familien, die verbleibende gemeinsame Zeit so erfüllt und positiv wie möglich zu gestalten.



Dank des Engagements der drei Berufskollegen konnte bereits eine Spendensumme von rund 15.000 Euro gesammelt werden. Die Spendensammlung ist aber noch nicht abgeschlossen, denn das Spendenkonto des Kinder- und Jugendhospizes Regenbogenland ist offen für weitere Spenden:



Spendenkonto: Förderverein Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V.



Stadtsparkasse Düsseldorf



IBAN: DE22 3005 0110 0010 3309 00



BIC (Swift): DUSSDEDDXXX



Verwendungszweck: Dachdecker Sommertour



Der Dachdecker Verband Nordrhein dankt allen Unterstützern und Sponsoren, die diese Tour und die damit verbundene Spendenaktion möglich gemacht haben. Ihre Großzügigkeit hilft, das Leben der betroffenen Kinder und Familien ein Stück weit heller zu machen - ganz im Sinne des Mottos des Kinder- und Jugendhospiz: „Miteinander - Momente schenken“



Für weitere Informationen und Anfragen:



Dachdecker-Verband Nordrhein

Maximilian Schmitz, Referent für Öffentlichkeitsarbeit,



Tel.: 017663643311, E-Mail: presse@ddv-nr.de



Über den Dachdecker-Verband Nordrhein: Der Dachdecker-Verband Nordrhein vertritt die Interessen von rund 1.500 Innungsbetrieben des Dachdeckerhandwerks in Nordrhein und setzt sich für die Förderung und Weiterentwicklung des Berufsfeldes ein.



Zu den zentralen Aufgaben der Berufsorganisation gehört die Beratung der Mitglieder u. a. in fachtechnischen, juristischen und betriebswirtschaftlichen Fragen sowie die politische Interessenvertretung der Innungen und Mitgliedsbetrieben.



Durch regelmäßige Veranstaltungen und Aktionen stärkt der Verband das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Engagement seiner Mitglieder für gesellschaftliche Zwecke.



Über das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland: Das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf ist ein Haus für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzenden Erkrankungen. Es bietet den Familien einen Ort der Ruhe und Unterstützung, um die verbleibende Zeit gemeinsam so positiv wie möglich zu gestalten.

(lifePR) (