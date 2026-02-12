3,2,1 ... GO! da Vinci GO – Das Reisepinsel-System für grenzenlose kreative Freiheit

Mit da Vinci GO präsentiert da Vinci ein innovatives Reisepinsel-System, das künstlerische Mobilität neu definiert. Das flexibel konzipierte Reisepinselsystem wurde speziell für Urban Sketching, Reiseaquarelle und kreatives Arbeiten unterwegs entwickelt. Es vereint traditionelle Pinselhandwerkskunst mit modernem, funktionalem Produktdesign.



Am vergangenen Wochenende wurde das System auf der Creativeworld Messe in Frankfurt mit dem Creative Impulse Award für das "Artist Product of the Year 2026" ausgezeichnet. Der Creative Impulse Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für innovative Produkte im Bereich Hobby- und Künstlerbedarf. Jährlich prämieren die Creativeworld gemeinsam mit dem Fachmagazin Cutes & Friends die kreativsten Neuheiten der Branche.



„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie motiviert und inspiriert uns, weiterhin innovative Produkte zu entwickeln und nah am Puls der Zeit zu bleiben, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Künstler:innen gezielt gerecht zu werden“, sagt Hermann Meyer, CEO von da Vinci.



Die Grundlage von da Vinci GO bildet ein intelligentes Stecksystem, das auf den bewährten Pinselköpfen der da Vinci Linien SPIN, MAESTRO, CASANEO und COLINEO basiert. Künstlerinnen und Künstler arbeiten damit in der vertrauten da Vinci Qualität – nun in einem völlig neuen, kompakten und mobilen Format, das sich individuell an unterschiedliche Einsatzsituationen anpassen lässt.



Herzstück des Systems ist die komfortable Klickverbindung zwischen Pinselkopf und Stiel. Das steckbare System ermöglicht sowohl das sichere Versenken des Pinselkopfes im Stiel für den Transport als auch den sofortigen Einsatz im Malmodus. Ein integriertes Luftloch am Stielende sorgt für optimale Belüftung und verhindert zuverlässig Feuchtigkeitsstau.



Das robuste Steckprinzip gewährleistet einen festen und sicheren Sitz des Pinselkopfes – sowohl beim Malen als auch unterwegs. Selbst bei häufigem Gebrauch überzeugt das modulare Reisepinsel-System durch seine Langlebigkeit und zeigt keine der typischen Abnutzungserscheinungen herkömmlicher Reisepinsel.



Ob auf Reisen, im urbanen Raum oder im Atelier: da Vinci GO steht für kreative Freiheit, kompromisslose Performance und maximale Mobilität. Als intelligentes System bietet jede Linie mit jeweils acht verschiedenen Modellen eine außergewöhnlich vielseitige Auswahl für professionelles und inspirierendes Arbeiten – überall dort, wo Kreativität entsteht. da Vinci Go ist ab Mai im Handel erhältlich.

(lifePR) (