Red-Carpet-ready in 7 Tagen

So sicher wie Models oder Schauspieler in der Öffentlichkeit Blicke auf sich ziehen – wer hat nicht schon einmal davon geträumt? Manche stehen jedoch in der Öffentlichkeit, müssen sich auf Banketts zeigen oder treffen bedeutende Persönlichkeiten und fühlen sich in der Situation unsicher. „Das sichere und souveräne Auftreten ist immer eine Kombination aus dem Wissen über Verhaltensregeln und dem Können, sich diese Regeln durch eine charismatische Ausstrahlung so zu eigen zu machen, dass es nicht aufgesetzt oder statisch, sondern leicht und charakteristisch wirkt“, weiß Andreas Kolos. Der Top-Speaker, Unternehmer und Buchautor führt Interessierte vom 19. bis 25. Oktober auf dem ersten Lifestyle-Online Kongress in die Welt des Glamours ein. Spitzensportler, Schauspieler und prominente Coaching-Größen geben hier ihr Wissen weiter.Was diese drei Dinge gemeinsam haben? Wer sich damit auskennt, hat schon einmal guten Karten. Allerdings ist es gar nicht so einfach, das perfekte Outfit zu finden, das nicht nur für dem Anlass angemessen ist, sondern auch in Farbe und Schnitt die Persönlichkeit gut unterstreicht und vorteilhaft aussieht. „Einfach zu denken, mit einem Kostüm businesslike und gut angezogen zu sein, ist ein fataler Fehler. Farben, Muster und Schnitte müssen auf das eigene Ich abgestimmt sein. Wer sonst nie Anzug oder Kostüm trägt, kann gerade hier viel falsch machen“, sagt Kolos. Auch Small Talk kann sehr anregend sein und Fremde durch wenige Worte zu Verbündeten machen. Doch kann hier auch genau das Gegenteil entstehen. Das Gespräch ist holprig, die Themen schlecht gewählt und der Gesprächspartner fühlt sich genauso unwohl wie man selbst – schlechte Voraussetzungen für eine langfristige Partnerschaft. Und der Weinkenner? Na, das ist doch selbstredend. Wer über ein gewisses Maß an Weltkenntnis verfügt, weiß, wie die Abläufe in einem 6-Sterne-Hotel sind, welches Besteck im Nobelrestaurant zu welcher Speise genutzt wird, welcher Wein zu welchen Essen passt und wann er gut ist, der muss sich über Fehler auf diesem Spielfeld keine Sorgen machen. Diese Menschen können sich auf andere, wichtigere Dinge konzentrieren. Wie zum Beispiel den potenziellen Kunden oder neuen Geschäftspartner von der Zusammenarbeit zu überzeugen oder den Chef, Sponsoren oder Investoren mit seinen Ideen zu beeindrucken.Der Lifestyle-Online-Kongress vermittelt all diese Kenntnisse und die Teilnehmer können diese neuen Fähigkeiten am Ende gleich unter Beweis stellen. Der gelungene Abschluss dieses einmaligen Events ist nämlich die offizielle Verleihung des Charisma-Awards auf dem glanzvollen Galaabend „Kleider machen Leute“ im Hotel Kempinski in Frankfurt-Gravenbruch am 23. Januar 2021. Mit dem Award küren die Teilnehmer den Speaker, der die beste und charismatischste Performance abgehalten hat, sowie den inhaltlich besten Vortrag.Anmeldungen für den Charisma- und Lifestyle-Online-Kongress unter www.charisma-kongress.com sowie weitere Informationen unter www.cutumi.com Seit über 25 Jahren ist Andreas Kolos Experte für Charisma. Der erfolgreiche Unternehmer, Keynote-Speaker und Buchautor weiß, worauf es ankommt, um die eigene Persönlichkeit zu entwickeln und zu festigen. Dabei zieht er die direkte Verbindung zwischen Ausstrahlung und Business-Skills. Mit der cutumi GmbH bietet er Führungskräften, Managern und Unternehmern ein breites Angebot an Seminaren und Coachings an, so auch das einzigartige Seminar zum Thema „Business meets Metaphysik“. Kolos vermittelt das Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele und Business-Skills, um so berufliche sowie private Erfolge zu fördern. In seinem Buch „Charisma 4.0 – Die Aura des Erfolgs“ erklärt er den strukturierten Weg zum Erfolg und inwiefern die Ausstrahlung des Unterbewusstseins und charismatische Eigenschaften dabei eine erhebliche Rolle spielen. Er ist ebenfalls Initiator des einzigartigen Charisma- und Lifestyle-Online-Kongresses, bei dem Coaches, Unternehmer, Prominente, Sportler und Persönlichkeiten aus Film und Fernsehen in Online-Beträgen die Teilnehmer zu Charisma und Lifestyle coachen.