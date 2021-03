Tarifverhandlungen für die nicht ärztlich Beschäftigten der Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Heute wurden für die nicht ärztlich Beschäftigten des Carl-Thiem-Klinikums die Verhandlungen mit ver.di zum TV-CTK fortgesetzt.



Eine Einigung konnte hierbei jedoch leider nicht erzielt werden, da die Tarifkommission der Gewerkschaft in keiner Weise bereit war, die wirtschaftliche Situation des Klinikums zu berücksichtigen. Diese ist durch die Corona-Pandemie angespannt, für das Jahr 2020 erwartet das CTK ein negatives Jahresergebnis. Die Verhandlungen wurden daher ohne Ergebnis auf unbestimmte Zeit vertagt.



Die Arbeitgeberseite hatte sich bereit gezeigt, gegenüber der den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuvor erteilten Gesamtzusage weitere Zugeständnisse zu machen, sah sich aber einer wenig kompromissbereiten Gewerkschaft gegenüber.



Unabhängig hiervon steht die Geschäftsführung selbstverständlich zu ihrem Wort und hält an den Inhalten aus der Gesamtzusage vom 01.12.2020 fest.



Diese beinhaltet die vollständige Übernahme der Tarifeinigung des öffentlichen Dienstes.



Mit dieser Zusage ist bei großen Teilen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Pflege unter Berücksichtigung der Erhöhung der Tabellenentgelte und der zusätzlich gewährten Zulagen und Zuschläge ab August 2021 eine Lohnsteigerung von über 6 Prozent verbunden.

(lifePR) (