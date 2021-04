Luca-App am CTK

Gemeinsam für mehr Sicherheit - das Carl-Thiem-Klinikum nutzt ab morgen (Freitag, 16.4.2021) die Luca-App. Patientinnen und Patienten sowie Begleitpersonen können sich nun direkt am Eingang des Krankenhauses über die Luca-App registrieren. So ist einfach und anonym dokumentiert, wer welche Station bzw. welches MVZ im CTK aufsucht.Die App ermöglicht damit die Kontaktnachverfolgung im Falle von Covid-19-Infektionen. Sie ist mit dem Gesundheitsamt der Stadt Cottbus vernetzt – nur hier können die Daten entschlüsselt werden, damit bei Bedarf Kontaktketten schnell nachverfolgt werden können.Die Luca-App kann für iOS, Android und als Webapp in dem jeweiligen App-Store kostenfrei heruntergeladen werden (weitere Informationen unter www.luca-app.de ).