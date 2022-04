Max Mutzke - Gute Geschichten (Version 2022)

Er ist viel mehr als nur ein Sänger und Songwriter. Genau betrachtet, ist Max Mutzke ein echter Storyteller, der in seinen Tracks nicht nur seine eigenen Gedanken und Gefühle, sondern auch persönliche Beobachtungen dessen festhält, was um ihn herum passiert. Tausend verschiedene Eindrücke, die er seit dem Release seines mit Gold ausgezeichneten Top 1-Durchbruchsdebüts in einem immer wieder überraschenden Soundmix aus Pop, Rock, Soul, Funk, Jazz, HipHop und unzähligen anderen Einflüssen verarbeitet. Auf seiner neuen Single gibt Max Mutzke nun ein deutliches Statement ab: Ein kraftvolles Zeichen, mit dem er allen Fans Mut machen möchte, die Hoffnung auch in schwierigen Zeiten nicht zu verlieren, positiv zu denken und sich darauf zu konzentrieren, nur "Gute Geschichten" zu erzählen - und auch aktiv mitzugestalten.



Mit seinem aktuellen Longplayer "Wunschlos süchtig" hat Max Mutzke im vergangenen Jahr ein ganz besonderes Album veröffentlicht. Sofort unter die Haut gehende, empowernde Songs, auf denen er seine ganz eigene Definition von Glück vorstellt. Und auch seinen persönlichen Weg zum Glücklichsein nachzeichnet. Berührende Lieder über Liebe und Freundschaft ("Beste Idee"), von zwischen menschlicher Nähe ("Nimmst du mich in den Arm"), vom unschätzbaren Wert der Kunst und Kultur ("Königreich"). Und immer wieder von Zusammenhalt und Einheit, gegenseitigem Respekt und Akzeptanz ("Dieselbe Sonne", "Einfach Astronaut"). Ein thematischer roter Faden, den er auch mit seinem brandneuen Song aufnimmt. Mit "Gute Geschichten (Version 2022)" legt Max Mutzke nun eine Neuaufnahme des gleichnamigen Albumtracks vor, mit dem er einmal wieder seine feinen Antennen für den Zeitgeist beweist! "Gute Geschichten (Version 2022)" erscheint als exklusiver Non-Album-Track am 11.02.2022.



Mit "Gute Geschichten (Version 2022)" veröffentlicht Max Mutzke nun ein bluesig-stampfendes Groovemonster aus, das authentischen Mississippi-Delta-Swag mit einer wichtigen Botschaft verbindet. "Der Mensch ist das einzige intellektuell begabte Wesen im gesamten Universum, das in der Lage ist, Geschichten zu erzählen und auch selbst zuschreiben", so Mutzke über die Message seiner neuen Single, mit der er gesellschaftlicher Spaltung, Hetze und jeder Form von Unwahrheit den Kampf ansagt. "Leider erzählen wir uns häufig nur die schlimmen Geschichten von Leid und Lügen. Warum fangen wir nicht an, uns stattdessen die guten Geschichten zu erzählen? Die von Wahrheit, von Liebe und von Zusammenhalt. Wir alle sind in der Verantwortung, gute, wahre Geschichten zu erschaffen und etwas Positives zu hinterlassen. Denn am Ende sind es nur die guten Geschichten, die bleiben."



Max Mutzke und die (Rück) Besinnung auf die guten Geschichten. Was ist deine?