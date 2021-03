Happy Birthday Maestro Giora Feidman!

Der weltberühmte Klezmer-Klarinettist Giora Feidman wird am Donnerstag 85 Jahre alt.Giora Feidman berührt seit Jahrzehnten viele Menschen mit seiner Musik. Die Klarinette spielt er wie kein anderer. Auf ihr drückt er aus, was ihn tief in Herz und Seele bewegt.Anlässlich seines Geburtstags erscheint seine neueste CD „85“.Giora Feidman bewegt aber auch mit seinen Worten. Zu seinem 85. Geburtstag bündelt dieser faszinierende Weltbürger all seine Lebenserfahrung, Weisheit und Erkenntnisse in seinem neuen Buch „Klang der Hoffnung“ (Bonifatius Verlag). Seine Enkelkinder vor Augen erzählt er uns, worauf es im Leben ankommt.In Oktober 2021 startet seine große Deutschland Tournee. Giora Feidman freut sich auf ein Wiedersehen mit seinen Fans.(Buch und CD sind erhältlich auf www.giorafeidman.com