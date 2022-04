BERND STELTER "Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!

Sie kennen das. Montag morgen. Man steigt in den Wagen und schaltet das Radio an. Spätestens nach dem dritten Lied brüllt der Radiomann aus den Boxen: „Jaa Freunde, Montag, das ist natürlich nicht unser Tag! Aber macht euch keine Sorgen! Nur noch fünf Tage, dann haben wir wieder Wochenende.“ Hää?! Hat der nicht alle Tassen im Schrank? Wenn der keine Lust hat, Radiomoderator zu sein, dann kann er ja Frisör werden, die haben Montags frei.“



„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ heißt das neue Programm von Bernd Stelter. Ein Programm für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und Donnerstage doof finden. Warum soll man denn bitte sehr viereinhalb Tage pro Woche verschenken, damit endlich wieder Wochenende ist. „Und was machst du am Wochenende?“ – „Party!“ Es geht um Work-Life-Balance. Was für ein Wortungetüm. Und was für ein Blödsinn. Wenn Deine Arbeit nicht zu deinem Leben gehört, dann hast du wirklich verloren. Nein, wir müssen schon jeden Tag genießen. Und warum können das die Dänen besser als wir, und die Schweden und die Schweizer auch. Das müssen wir direkt ändern. Aber wie?



Also erstmal ist ab Montag Wochenende, und wir fangen bei uns selber an. Wir sind jetzt mal zufriedener. Wie man das lernt? Wie lernt man Fahrrad fahren? Man fährt einfach los. Und bloß nicht auf die anderen warten. Du musst dir dein Konfetti schon selbst ins Leben pusten.



„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ heißt das neue Programm von Bernd Stelter. Übrigens: auch an Montagen finden Aufführungen statt, obwohl Herr Stelter da Wochenende hat.



Termine:



Dienstag, 24.05.2022 – 20 Uhr, Theater der Stadt Diepholz



Mittwoch, 25.05.2022 – 20 Uhr, Stadthalle Gifhorn



Samstag, 04.06.2022 – 20 Uhr, Stadthalle Osterode



Sonntag, 05.06.2022 – 19 Uhr, Burg Seevetal



Dienstag, 07.06.2022 – 20 Uhr, Kolosseum Lübeck



Donnerstag, 08.12.2022 – 20 Uhr, Stadthalle Northeim



Freitag, 09.12.2022 – 20 Uhr, Brunnentheater Bad Helmstedt



Sonntag, 11.12.2022 – 19 Uhr, Theater an der Ilmenau Uelzen