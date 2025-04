Krebs ist nicht wegen schlechter Gene oder Pech

Täglich sterben 1676 Menschen in den USA an Krebs. Das ist hierzulande nicht anders. Bei jungen, scheinbar gesunden Menschen wird häufiger als zuvor Krebs diagnostiziert. Milliarden werden ausgegeben für Krebsforschung. Seyfried sagt: Für das falsche Ziel im Visier.Thomas Seyfried berichtet: DNA Schäden sind ein Symptom und nicht die Ursache.Du musst unbedingt verstehen, dass ich, als jemand mit einem Doktortitel in Genetik und Biochemie, schon immer fest daran geglaubt habe, dass Krebs eine komplexe genetische Krankheit ist, die durch Veränderungen in der DNA verursacht wird und somit eine tiefere wissenschaftliche Analyse erfordert. Krebs wird allgemein von Institutionen wie den NIH und dem National Cancer Institute als genetische Krankheit angesehen. Natürlich hatte ich keinen Grund, das in Frage zu stellen.Bis ich schließlich anfing, meine eigene umfassende Forschung zu betreiben und klar zu erkennen, dass etwas wirklich nicht stimmte, denn wir sammelten zahlreiche Daten über Kalorienrestriktion, intermittierendes Fasten und ähnliche Dinge, die uns nicht weiterbrachten.Es zeigte sich, dass die Senkung des Glukosespiegels und die Erhöhung der Ketonkörper stark mit dem Erfolg der Krebsbehandlung verknüpft waren, was uns zu den Arbeiten des Wissenschaftlers Otto Warburg aus Deutschland im 20. Jahrhundert brachte. Wir begannen hier an der Boston College zu erkennen, dass die meisten unserer Arbeiten die Theorie von Otto Warburg unterstützten und nicht die somatische Mutationstheorie, die die allgemeine Theorie ist, die die meisten Menschen über Krebs denken.Aber je mehr Forschung wir betrieben und je mehr Beobachtungen wir in präklinischen Modellen von Hirntumoren und metastasierendem Krebs machten, desto mehr waren wir überzeugt, dass Krebs eine mitochondriale Stoffwechselkrankheit ist.Man fragt sich, wie ist es möglich, dass so viele angesehene und führende Wissenschaftler sowie namhafte medizinische Institutionen weltweit an diesem beständigen Glauben festhalten, dabei gibt es sehr wenige Infragestellungen oder Kritiken?Er war 1931 Nobelpreisträger für MedizinWarburg sagte, wenn man den Blutzucker senkt, wird die Verfügbarkeit des Treibstoffs für den Tumor eingeschränkt.Um Warburgs Hypothese zu testen, habe ich die Struktur und Funktion der Mitochondrien in allen wichtigen Krebszellen untersucht, und sie sind alle in irgendeiner Weise beschädigt.In der Biologie ist ein grundlegendes Prinzip, dass die Struktur die Funktion bestimmt. Die evolutionäre Biologie besagt, dass die Struktur die Funktion bestimmt. Nun wenn man sich die Krebsmitochondrien unter dem Elektronenmikroskop anschaut, sind sie alle auf verschiedene Weise beschädigt.Krebszellen erzeugen keine Energie durch Sauerstoff, was ihre unkontrollierte Wachstumsweise erklärt, da sie sich nicht wie normale Zellen verhalten. Warburg erklärte, dass diese Zellen fermentieren. Das ist ein uralter Weg, wieder verbunden mit der evolutionären Biologie. Wenn man zurückblickt, stellt man fest, dass alle Organismen auf dem Planeten, bevor Sauerstoff vor 2,5 Milliarden Jahren in die Atmosphäre kam, alle Fermentierer waren und unkontrolliert wuchsen, ohne Regulierung. Die Tumorzellen tun nichts anderes, als auf diese alten primitiven Wege zurückzugreifen, um zu wachsen.Dann stellt sich die Frage, was kann Energie ohne Sauerstoff erzeugen? Glukose ist der Hauptbrennstoff, der Zucker Glukose. Und jetzt haben wir unmissverständlich entdeckt, dass sie Aminosäuren fermentieren können, aber die Schlüsselaminosäure ist die Glutamin-Aminosäure.Wir haben die beiden zusammengebracht, und Warburgs Aussagen wurden vollständig wiederhergestellt, jedoch kannte er die Aminosäurefermentation nicht.Und jetzt wissen wir es. Ich sagte, lass uns testen, und diesen Tumorzellen Glukose und Glutamin, die beiden fermentierbaren Brennstoffen, entziehen, und sie werden getötet.Nun verstehen wir klar wie Krebs entsteht und wir wissen genau, wie man ihn behandelt, aber das ideologische Dogma sagt nein, nein, das ist nicht richtig.Aber der einfache und klar denkende Mensch kann es vestehen. Und warum wurde die 1931 mit Nobelpreis gekrönte Theorie ingnoriert und vergessen. Jetzt kann jeder Mensch selbst mit Denken beginnen.Crystalswiss AG hat folgende zwei natürlichen Pflanzenwirkstoffe im A+B Conzept bioverfügbar gemacht und kann den Menschen sehr helfen.Mit diesen zwei Natur-Produkten können genau diese Verursacher von Krebs, wie Entzündungen und geschädigte Mitochondrien angegangen werden. Natürlich sollte dies im Einklang mit gesunder Ernährung und viel Bewegung an frischer Luft geschehen.Einfach und genial.