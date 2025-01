Gesundheit neu definiert im neuen Jahr

Ich hoffe, dass Du gut im neuen Jahr angekommen bist. Viele Zeichen deuten auf grosse Veränderungen hin. Viele grosse Systeme tendieren in sich zusammen zu fallen. Daraus entstehen neue Chancen und neue Möglichkeiten für die Menschen.Aber nur zusehen, abwarten und nichts tun, wird nicht funktionieren. Mit anderen Worten, die Menschen werden gefordert sein und müssen Entscheidungen treffen, wenn es Chancen werden sollen.Aus meiner Sicht sind die Zeiten des reinen Konsumierens vorbei. Ich appelliere zur bewussten Offenheit für Neues und zur Übernahme von Selbstverantwortung.Niemand wird später sagen können, dass sie oder er es nicht gewusst hätte, denn die unglaublichen Informationen kommen jetzt in Wort und Bild zu den Menschen.Die Crystalwiss ist seit über 10 Jahren mit den natürlichen und flüssigen Pflanzenheilstoffen zusammen mit dem Aktivator unterwegs und bringen mit dem einzigartigen und wirkungsvollen A+B Concept natürliche Gesundheit zu den Menschen.Täglich sterben weltweit Menschen aufgrund von nicht (mehr) behandelbaren bakteriellen Infektionskrankheiten.Nicht nur in armen Ländern, auch in den wohlhabenden Industriestaaten.Mit ein Grund dafür ist der Missbrauch von Antibiotika in der Tierzucht und fehlende Einnahmedisziplin von Menschen, die frühzeitig mit der Einnahme dieser Medikamente aufhören und damit die Resistenz fördern.Wie umfassend das Ganze mittlerweile ist, zeigt eine veröffentlichte Studie, die sich auf Daten aus 35 Ländern des amerikanischen Doppelkontinents bezieht.Überall wird jetzt gross geschrieben, dass man das eigene natürliche Immunsystem stärken soll.Es ist belegt, dass Curcumin antibakteriell, entzündungshemmend, antikanzerogenimmunstärkend, antioxidativ, leberschützend, antiseptisch, schmerzlindernd, wundheilend und entgiftend wirkt.Du kannst ein natürliches Immunsystem entwickeln und das Problem mit dieser Antibiotikaresistenz ist gelöst.Wir vertrauen den Naturgesetzen. Die Natur macht keine Fehler.Alles was gegen die Natur ist, wird zum schmerzenden Bumerang für den Menschen.