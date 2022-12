« Around the world » : Édition spéciale pour les trente ans de Croozer

L'entreprise implantée à Hürth près de Cologne souffle ses trente bougies et sort pour l'occasion une série spéciale.

L'année à venir est prête pour un nouveau départ. Après des mois difficiles pour l'ensemble du secteur, tout le monde regarde à présent vers l'avenir. Pour Croozer en particulier, 2023 s'annonce une année exaltante : ce spécialiste des remorques vélo fêtera en effet ses trente ans.



Afin de partager dignement l'évènement avec tous les passionnés et les réseaux vélocistes, l'équipe R&D de Croozer a travaillé sur une édition spéciale limitée. L'année prochaine, les modèles les plus vendus respectivement dans chacune des séries Kid, Dog et Cargo sillonneront les rues parés d'un design qui, à coup sûr, ne passera pas inaperçu. Clin d'œil à la décennie qui a vu naître l'entreprise, la livrée des modèles Kid Vaaya 2, Dog Mikke et Cargo Tuure s'orne d'imprimés branchés inspirés des années 90. La mode des lignes et des couleurs des années 90 est de retour, et les motifs bigarrés aux couleurs tendance, évocation d'un voyage autour du monde, viennent le souligner. Cette série s'intitule « Colourful journey », ce qui veut tout dire : ce qu'évoque tout à la fois ce nom, ce sont les voyages et les trajets individuels de tous les utilisateurs et utilisatrices des remorques Croozer, mais aussi la passionnante odyséée, sur trois décennies, de l'entreprise familiale implantée à Hürth.



À la campagne comme à la ville, ces remorques à l'esthétique remarquable sauront marquer les esprits et être un manifeste en faveur des nouvelles mobilités.



Argument de vente supplémentaire particulièrement attractif, Croozer offre gratuitement, avec chaque remorque de l'édition spéciale anniversaire, un accessoire au design assorti. Normalement, le pare-soleil destiné au Croozer Kid, le panier pour chien dédié au Dog et le sac à provisions pour le Cargo sont vendus séparément. Pour l'édition spéciale « Colourful journey », en revanche, ils sont systématiquement fournis avec la remorque à laquelle ils sont dédiés.



Avec une édition limitée à 1 000 exemplaires par modèle, c’est par un coup d’éclat que Croozer entame l’année de son trentième anniversaire !