Credicore Pfandhaus GmbH erwartet auch ein starkes zweites Quartal und ein deutlich positives Ergebnis für 2023

Bestes Quartalsergebnis per 31.03.2023 in Höhe von TEUR 498

Starkes zweites Quartal und anhaltend profitables Wachstum mit einem deutlich positivem Jahresergebnis erwartet

Finanzmittel für zweite Zinszahlung der 8%-Pfandhaus-Anleihe gesichert

Die Credicore Pfandhaus GmbH hat das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2023 mit einem beeindruckendem Periodenergebnis von TEUR 498 abgeschlossen. Damit bestätigt das Unternehmen die bisherigen Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 eindrucksvoll. Auch für das zweite Quartal 2023 zeichnet sich ein Periodenergebnis auf diesem starken Niveau ab.„Im Sinne unserer hohen Ansprüche an Transparenz und Nachvollziehbarkeit werden wir auch den Quartalsabschluss per 30.06.2023 veröffentlichen. Damit einhergehend werden wir einen Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr konkretisieren können. Schon heute zeichnet sich aufgrund der Nachfrage nach unseren Dienstleistungen anhaltend profitables Wachstum mit einem deutlich positivem Jahresergebnis ab und belegt die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Pläne.“, sagt Karl-Miguel Meyer, Gründer und Geschäftsführer der Credicore Pfandhaus GmbH.Das Unternehmen weist auch darauf hin, dass in den Quartalsabschlüssen die Zinsen für ausstehende Anleihen jeweils anteilig abgegrenzt sind.Meyer betont jedoch, dass der aktuelle Kurs der Anleihe nicht das operative Geschäftsergebnis oder den konservativen Ansatz der Bewertung von Pfandgütern widerspiegelt.„Wir halten, was wir versprechen, und sind damit weiter fully on track. Der hervorragende erste Quartalsabschluss im zweiten vollen Geschäftsjahr der Credicore gibt uns Zuversicht, den Ausblick auf profitables Wachstum im aktuellen Geschäftsjahr zu erhöhen. Die entsprechenden Finanzmittel für die am 16.11.2023 fällige zweite Zinszahlung unserer 8%-Pfandhaus-Anleihe (A3MP5S) sind zweifelsfrei gesichert“, sagt Karl-Miguel Meyer.Credicore wurde im April 2021 in Hamburg gegründet und verfügt über ein Team mit langjähriger Erfahrung im Pfandgeschäft und der Bewertung von Pfandgütern. Das Unternehmen bietet gut situierten Privat- und Geschäftskunden diskrete Pfandkredite zur kurzfristigen Liquiditätsbeschaffung an. Dabei dienen Vermögenswerte wie Schmuck, Uhren, Kunst, PKW/Oldtimer, Baumaschinen und Boote im Hochpreissegment als Sicherheit. Die konservative Beleihung der Pfandgegenstände liegt je nach Fungibilität zwischen 20 % und 50 % des Marktwertes und bietet einen komfortablen Sicherheitspuffer.Alle Aussagen dieser Pressemeldung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistungen sowie auf künftige Credicore betreffende Vorgänge oder Entwicklungen gewähren; sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale Wirtschaftsbedingungen, Devisenkurse, gesetzliche Vorschriften, Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Gleiches gilt auch für alle zukunftsgerichtete Aussagen in allen anderen Berichten, in Präsentationen, Pressemitteilungen und für mündliche Aussagen der Credicore Vertreter. Credicore übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.