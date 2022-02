Bereits in seinen jungen Jahren stand Chris Regez in Nashville im Studio und spielte dort seine ersten drei CDs ein. 33 Jahre später steht der Singer/Songwriter immer noch auf der Bühne. Inzwischen sind sechs weitere CDs und über 700 Konzerte dazugekommen.Chris arbeitete seit 2018 an den Aufnahmen neuer Songs. Dafür sandte er Demo-Versionen seiner Kompositionen nach Nashville. Sein Produzent spielte sie dort mit hochkarätigen Musikern ein. Chris erinnert sich: «Zu Beginn schwebte mir kein bestimmtes Erscheinungsdatum vor. Ich wusste bloss, dass nur Eigenkompositionen infrage kommen.»Im August 2019 lernten sich Chris & Mike an einer Party kennen. Kurz darauf trafen sie sich zu einer Jam-Session. Dabei merkten sie, dass sie sich perfekt ergänzen. Schon bald folgten erste Auftritte als Duo «Chris Regez & Guitar Mike».Und dann kam Corona. Chris nutzte das erste Corona-Jahr dazu, seinen dritten Musikroman und die englische Version seines ersten Buches fertigzustellen und zu veröffentlichen. Zudem studierten Chris und Mike ihr Live-Repertoire ein. Und: Sie komponierten zusammen neue Songs. Nach dem Ende des ersten Lockdowns wurden sie wieder für Konzerte gebucht. Im Jahr 2021 bauten sie ihr Duo zur Band aus und es folgten trotz Corona viele weitere Gigs (z.B. am Trucker & Country Festival Interlaken).Im Herbst 2021 erhielt die Band das OK für ein Engagement am Country-Music Festival Albisgütli in Zürich 2022 (inzwischen leider abgesagt – die Red.). Chris und Mike entschieden sich daraufhin, die CD unter dem Namen «Chris Regez & Guitar Mike» zu veröffentlichen und im Albisgütli erstmals zu präsentieren. Dieser Plan brachte die CD-Produktion definitiv auf die Ziellinie.Fürs Einspielen der Instrumente der vier noch fehlenden Songs nahmen sie erneut das Können der Nashville-Cracks in Anspruch (Drums, Bass, Guitars, Piano, Mandoline, Steal Guitar). Dann ging es Schlag auf Schlag: Alle Lead-Vocals von Chris, die Gitarren-Soli von Mike sowie die Backing-Vocals von Monika Schär und Thomas Kull wurden in der Schweiz eingespielt. Das finale Abmischen aller Instrumente und aller Stimmen sowie das Mastering erfolgten wiederum in Nashville. Der Einsatz von neusten Technologien machte diese Art der CD-Produktion möglich.Die CD enthält insgesamt 11 Lieder – alles Eigenkompositionen von Chris Regez, die er zum Teil auch zusammen mit anderen Musikern, wie mit Guitar Mike, geschrieben hat. Besonders erwähnenswert sind das Titelstück «In The Cloud», das Duett «I Loved You Already» mit Chris und Monika Schär sowie das Lied «Wenn i nume wüsst». Dieses Mundartlied wurde von Chris (Melodie) und Monika Schär (Text) komponiert.Die CD kann hier bestellt werden: www.chris-regez.ch Um die Veröffentlichung der CD «In The Cloud» gebührend zu feiern, findet Ende Februar eine CD-Taufe statt.Chris Regez & Guitar Mike (Band)Samstag, 26. Februar 2022Casino-Saal, Hotel Storchen, CH-Schönenwerd18.45 Uhr: Türöffnung mit Gastronomie (American-Food) / 20.15 Uhr: Konzertbeginn www.ticketcorner.ch (Vorverkauf Fr. 10.00 / Abendkasse Fr. 15.00)Es gelten die BAG-Schutzvorschriften.