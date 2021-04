Ballade oder Rock n Roll, langsam oder Uptempo?

Ein stürmisches Wochenende verbringt das Liebespaar Troy und Samantha aus Nashville in der Traumvilla des Freundes Rick Hard direkt am Meer im Sonnenstaat Florida. Eine unbeschwerte Zeit zu zweit geniessen die beiden Verliebten in der Villa, abseits vom beruflichen wie auch ehelichem Alltag. Auch die rote Jacht von Rick kosten die beiden - bei romantischen Sonnenuntergangausfahrt - in vollen Zügen aus.Ein kurzer Augenblick Unachtsamkeit macht alles zunichte! Etwas rammt den Bug der Jacht. Panik und Angst führen zu Fahrerflucht und bringen die fatale Kettenreaktionen ins Rollen. Inspektor Jack Mayer bei der Naples Polizei ermittelt hartnäckig und stösst auf ein Chaos rund um Liebe, Musik und Drogen, dass sich turbulent zuspitzt.Der dritte Roman der Songwritery-Serie von Chris Regez spielt in der Gegenwart rund um den «American Way of Life», bzw. den typischen Lebensstil, der geprägt ist von Individualismus, Freiheitsliebe und das Streben nach irdischem Glück und Wohlstand.Im Zentrum steht der ausschweifende und egoistische Lebensstil zweier Geschäftsmänner, die für ihren «American Way of Life» fast über Leichen gehen. Der leidenschaftliche Autor und Songwriter Chris Regez bringt eine weitere musikalische Komponente ins Spiel: «Nashville» auch «Music City» genannt, wo berühmte Songwriter und Country-Stars um Liebe und Leben kämpfen sowie die wohl besten Gitarren mit schönsten Klangfarben produziert werden. Mit vielen Details beschreibt er leicht verständlich das Business, welches ihm am Herzen liegt. Obendrein schreibt er passende Songtexte zum Roman, die (wie bei den vorgehenden Romanen) zu vollständigen Songs komponiert werden.«Fatale Kettenreaktion» der dritte Band liest sich flüssig und überrascht auf jeder der rund 300 Seiten. Die in sich geschlossene Story, benötigt tatsächlich kein Einlesen der vorhergehenden Romane, ausser das «Songwriter»-Gefühl packt einem. Grundsätzlich ist es eine spannende Lektüre, bei welcher man bei den vielen Wendungen und Verstrickungen den Faden nicht verlieren darf, wofür der Autor aber gut gesorgt hat. Spannend ist, dass der Autor Realität und Fiktion mischt: während die Geschichte der Liebenden, des Verunglückten, des Freundes ausgedacht ist, sind viele Details aus dem Musik-Business und Instrumente-Bau wahr. Als Frau erfährt man, wie Männer vielleicht ticken oder allenfalls, wovon sie vielleicht träumen könnten. Männer können für einmal in eine geheimnisvolle Männer-Traumwelt eintauchen. Doch der Autor belohnt Selbstsüchtigkeit und Egoismus nicht wirklich – nach dem Motto «Lügen haben kurze Beine».Erhältlich im Buchhandel, in Online-Buchläden und beim Autor direkt.Buch: Fatale KettenreaktionAutor: Chris RegezVerlag: Books on DemandISBN: 978-3752669534Web: www.der-songwriter.com